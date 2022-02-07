https://ru.sputnik.md/20220207/vadim-cheban-gazprom-byl-vsegda-loyalen-k-moldove-48680784.html

Вадим Чебан: "Газпром" был всегда лоялен к Молдове

Вадим Чебан: "Газпром" был всегда лоялен к Молдове

Глава "Молдовагаза" убежден, что все существующие проблемы — на молдавской стороне.

2022-02-07T20:33+0200

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газ

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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. "Газпром" всегда был лоялен к Молдове, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."Некоторые во всем хотят винить "Газпром". Но "Газпром" всегда был лоялен к "Молдовагазу" и к Республике Молдова. Нам дали возможность подписать соглашение об урегулировании долгов в течение 5-7 лет — это более 700 миллионов долларов по Правому берегу", — сказал он в онлайн-эфире.Вадим Чебан убежден, что существующие проблемы возникли из-за недостатков в механизме оплаты потребленного газа в Молдове. Он отметил, что тариф на протяжении прошедших лет менялся не в соответствии с динамикой цен на газ, что и привело к образованию долга и финансовых отклонений.Ранее руководитель "Молдовагаза" заявил, что в тариф, утвержденный НАРЭ 28 января 2022 года, была включена лишь четверть от общей суммы финансовых отклонений "Молдовагаза", а именно – 515,33 миллиона леев."Всего в 2021 году "Молдовагаз" из-за невозврата фактически оплаченной стоимости природного газа из тарифа на поставку конечным потребителям накопил отрицательных тарифных отклонений в размере 2061,3 миллиона леев", – отметил Чебан.Ранее Чебан сообщил, что закупочная цена на газ для Молдовы в феврале составит 563 доллара. На январь цена была порядка 647 долларов.

https://ru.sputnik.md/20220205/moldovagaz-otchitalsya-o-kachestve-gaza-v-gazoprovody-ne-dobavlyaetsya-vozdukh-48624515.html

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