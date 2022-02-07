https://ru.sputnik.md/20220207/vitamin-risk-smerti-covid-19-devyat-raz-48671377.html

Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID-19 в девять раз

Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID-19 в девять раз

Этот витамин помогает защитить организм от коронавируса, тогда как его дефицит в несколько раз повышает риск смерти от COVID

2022-02-07T23:21+0200

2022-02-07T23:21+0200

2022-02-07T23:21+0200

коронавирус

витамины

риск

смертность

снижение

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Витамин D помогает защитить организм от коронавируса, тогда как его дефицит в несколько раз повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19, передает РИА Новости. Исследование провели ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи.Научные сотрудники выяснили, что некоторые витамины помогают избежать наихудших последствий вируса, хотя и не могут заменить вакцинирование.Он добавил, что несмотря на то, что в исследовании рассматривались данные до "омикрона", они актуальны и для этого штамма. Дрор объяснил, что витамин D помогает повысить иммунитет в целом, что усиливает защиту организма от вирусных патогенов, которые "атакуют" через дыхательную систему.По предварительным данным исследования, более четверти госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса. При этом среди тех, у кого не было нехватки этого вещества перед госпитализацией, доля летальных исходов составила три процента.Новые результаты показали, что нехватка витамина D в 14 раз повышает риск тяжелого и критического состояния у пациентов с COVID-19.Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 395 миллионов.К понедельнику, 7 февраля, число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 395 миллионов 453 тысячи 55. Из них 5 741 591 скончались. Применены свыше 10 065 275 174 доз вакцины от коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20220128/india-ispytaniya-intranazalnoy-buster-vaktsina-covid-48405323.html

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витамины, риск, смертность, снижение