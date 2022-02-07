https://ru.sputnik.md/20220207/voennye-ssha-prileteli-v-vostochnuyu-evropu---chto-oni-budut-delat-u-granitsy-s-ukrainoy-48681041.html

Военные США прилетели в Восточную Европу - что они будут делать у границы с Украиной?

Военные США прилетели в Восточную Европу - что они будут делать у границы с Украиной?

Военные США прилетели в Восточную Европу - что они будут делать у границы с Украиной?

2022-02-07T21:07+0200

2022-02-07T21:07+0200

2022-02-07T21:07+0200

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сша

военные

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восточная европа

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Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ. Как уточняли СМИ, планируется отправление около 2 тысяч военных в Польшу и еще нескольких тысяч по направлению юго-восточного фланга НАТО. Тогда же сообщалось, что параллельно с США направить войска на усиление восточного фланга альянса решили еще несколько стран НАТО, в том числе Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды.НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой."Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", — сказал он.

сша

украина

восточная европа

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видео, видео, сша, военные, украина, восточная европа