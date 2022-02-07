https://ru.sputnik.md/20220207/zabastovka-voditeli-marshrutki-moldova-kogda-chisinau-poydet-transport-48679555.html

Забастовка водителей маршруток в Молдове: когда в Кишинев пойдет транспорт

Забастовка водителей маршруток в Молдове: когда в Кишинев пойдет транспорт

Транспортная блокада в Молдове: на сколько автоперевозчики просят повысить тариф и что последует после трехдневной забастовки.

2022-02-07T20:12+0200

2022-02-07T20:12+0200

2022-02-07T20:12+0200

радио

молдова

забастовка

транспортники

перевозчики

протест

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Более 90% маршрутов приостановила работу в рамках трехдневной забастовки автопроизводителей, которая началась в Молдове с понедельника. В некоторых районах республики речь идет о стопроцентной приостановке рейсов. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.По его словам, если уполномоченные структуры не обратят внимание на проблемы в транспортном секторе и не начнут решать их, то речь будет идти о том, что маршруты не будут осуществляться не в знак протеста, а в принципе."Потому что они уже и так не рентабельны. Часть из них прекратила свою деятельность еще до наших протестов", – сказал собеседник.Что будет после забастовки перевозчиков?Если по окончании трехдневной забастовки не последует реакция властей Молдовы, то перевозчики намерены собраться и обдумать дальнейший план своих действий, рассказал Алекса.Каким должен быть тариф?Как рассказал Алекса, транспортники публично просили министерство повысить тариф на перевозки до 0,85 лея за километр."При этом министерство должно с нами согласовать и принять совместно решение по многим другим вопросам: и по вокзалам, и по Национальному агентству автотранспорта, и по нелегальным перевозкам, и по акцизу и другим аспектам, чтобы через несколько месяцев мы не пришли и не сказали, что уже и 0,85 лея мало. То есть нужно предпринять другие меры, которые помогут сохранить тариф на уровне 0,85 лея за километр хотя бы на протяжении этого года, несмотря на рост цен на топливо", – уточнил собеседник.Рост цен на топливо – что ждет перевозчиков?Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков обратил внимание на то, что в течение нескольких месяцев топливо в Молдове дорожает."И вместе с тем в министерстве утверждают, что это незначительно сказывается на транспортной отрасли", – добавил Алекса.Как подчеркнул собеседник, для транспортной отрасли новости о том, что топливо продолжит дорожать, - катастрофические.Почему транспортники вышли на забастовку и как на это отреагировали власти?Решение о начале забастовки принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.В Министерстве инфраструктуры и регионального развития, сославшись на данные Национального агентства автотранспорта (ANTA), сообщили, что "большинство перевозчиков продолжают ответственно предоставлять гражданам государственные услуги, за что мы их благодарим"."Пока никаких жалоб в министерство и ANTA не поступало о том, что граждан якобы ограничили в общественном транспорте", - говорится в сообщении министерства.По данным структуры, переговоры по приказу об установлении тарифов на выполнение автомобильных перевозок завершены. Новая дискуссия с транспортниками состоится в четверг, 10 февраля.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, забастовка, транспортники, перевозчики, протест, видео