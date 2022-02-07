https://ru.sputnik.md/20220207/zabastovka-voditeli-marshrutki-moldova-kogda-chisinau-poydet-transport-48679555.html
Забастовка водителей маршруток в Молдове: когда в Кишинев пойдет транспорт
Забастовка водителей маршруток в Молдове: когда в Кишинев пойдет транспорт
Транспортная блокада в Молдове: на сколько автоперевозчики просят повысить тариф и что последует после трехдневной забастовки.
2022-02-07T20:12+0200
2022-02-07T20:12+0200
2022-02-07T20:12+0200
радио
молдова
забастовка
транспортники
перевозчики
протест
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Более 90% маршрутов приостановила работу в рамках трехдневной забастовки автопроизводителей, которая началась в Молдове с понедельника. В некоторых районах республики речь идет о стопроцентной приостановке рейсов. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.По его словам, если уполномоченные структуры не обратят внимание на проблемы в транспортном секторе и не начнут решать их, то речь будет идти о том, что маршруты не будут осуществляться не в знак протеста, а в принципе."Потому что они уже и так не рентабельны. Часть из них прекратила свою деятельность еще до наших протестов", – сказал собеседник.Что будет после забастовки перевозчиков?Если по окончании трехдневной забастовки не последует реакция властей Молдовы, то перевозчики намерены собраться и обдумать дальнейший план своих действий, рассказал Алекса.Каким должен быть тариф?Как рассказал Алекса, транспортники публично просили министерство повысить тариф на перевозки до 0,85 лея за километр."При этом министерство должно с нами согласовать и принять совместно решение по многим другим вопросам: и по вокзалам, и по Национальному агентству автотранспорта, и по нелегальным перевозкам, и по акцизу и другим аспектам, чтобы через несколько месяцев мы не пришли и не сказали, что уже и 0,85 лея мало. То есть нужно предпринять другие меры, которые помогут сохранить тариф на уровне 0,85 лея за километр хотя бы на протяжении этого года, несмотря на рост цен на топливо", – уточнил собеседник.Рост цен на топливо – что ждет перевозчиков?Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков обратил внимание на то, что в течение нескольких месяцев топливо в Молдове дорожает."И вместе с тем в министерстве утверждают, что это незначительно сказывается на транспортной отрасли", – добавил Алекса.Как подчеркнул собеседник, для транспортной отрасли новости о том, что топливо продолжит дорожать, - катастрофические.Почему транспортники вышли на забастовку и как на это отреагировали власти?Решение о начале забастовки принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.В Министерстве инфраструктуры и регионального развития, сославшись на данные Национального агентства автотранспорта (ANTA), сообщили, что "большинство перевозчиков продолжают ответственно предоставлять гражданам государственные услуги, за что мы их благодарим"."Пока никаких жалоб в министерство и ANTA не поступало о том, что граждан якобы ограничили в общественном транспорте", - говорится в сообщении министерства.По данным структуры, переговоры по приказу об установлении тарифов на выполнение автомобильных перевозок завершены. Новая дискуссия с транспортниками состоится в четверг, 10 февраля.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, забастовка, транспортники, перевозчики, протест, видео
Забастовка водителей маршруток в Молдове: когда в Кишинев пойдет транспорт
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Обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков забастовку, которую объявили транспортники, а также что может последовать за этой акцией протеста.
Более 90% маршрутов приостановила работу в рамках трехдневной забастовки автопроизводителей, которая началась в Молдове с понедельника. В некоторых районах республики речь идет о стопроцентной приостановке рейсов. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова
рассказал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.
"Если в министерстве считают, что это нормально и не так уж и повлияло на возможность передвижение людей, то граждане должны оценить эти заявления структуры", – отметил Алекса.
По его словам, если уполномоченные структуры не обратят внимание на проблемы в транспортном секторе и не начнут решать их, то речь будет идти о том, что маршруты не будут осуществляться не в знак протеста, а в принципе.
"Потому что они уже и так не рентабельны. Часть из них прекратила свою деятельность еще до наших протестов", – сказал собеседник.
Что будет после забастовки перевозчиков?
Если по окончании трехдневной забастовки не последует реакция властей Молдовы, то перевозчики намерены собраться и обдумать дальнейший план своих действий, рассказал Алекса.
"Скорее всего, мы объявим о новых акциях протеста. Не исключаю, что мы сообщим о графике протестов. Пока мы не добьемся – мы не остановимся. Ситуация уже такая, что нам нечего терять", – добавил он.
Каким должен быть тариф?
Как рассказал Алекса, транспортники публично просили министерство повысить тариф на перевозки до 0,85 лея за километр.
"При этом министерство должно с нами согласовать и принять совместно решение по многим другим вопросам: и по вокзалам, и по Национальному агентству автотранспорта, и по нелегальным перевозкам, и по акцизу и другим аспектам, чтобы через несколько месяцев мы не пришли и не сказали, что уже и 0,85 лея мало. То есть нужно предпринять другие меры, которые помогут сохранить тариф на уровне 0,85 лея за километр хотя бы на протяжении этого года, несмотря на рост цен на топливо", – уточнил собеседник.
Рост цен на топливо – что ждет перевозчиков?
Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков обратил внимание на то, что в течение нескольких месяцев топливо в Молдове дорожает.
"И вместе с тем в министерстве утверждают, что это незначительно сказывается на транспортной отрасли", – добавил Алекса.
Как подчеркнул собеседник, для транспортной отрасли новости о том, что топливо продолжит дорожать, - катастрофические.
"Потому что мы и так на грани банкротства, на грани остановки многих маршрутов. Риск, что цена на топливо будет продолжать расти, еще раз подтверждает, что мы должны требовать от министерства немедленного выполнения своих обязанностей по определению размера тарифа. Потому что ситуация с каждым днем ухудшается", – отметил Алекса.
Почему транспортники вышли на забастовку и как на это отреагировали власти?
Решение о начале забастовки принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.
В Министерстве инфраструктуры и регионального развития, сославшись на данные Национального агентства автотранспорта (ANTA), сообщили, что "большинство перевозчиков продолжают ответственно предоставлять гражданам государственные услуги, за что мы их благодарим".
"Пока никаких жалоб в министерство и ANTA не поступало о том, что граждан якобы ограничили в общественном транспорте", - говорится в сообщении министерства.
По данным структуры, переговоры по приказу об установлении тарифов на выполнение автомобильных перевозок завершены. Новая дискуссия с транспортниками состоится в четверг, 10 февраля.