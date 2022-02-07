https://ru.sputnik.md/20220207/zaschita-pfizer-dety-ot-2-do-4-let-menee-60-48669278.html
Защита от Pfizer для детей от 2 до 4 лет составляет менее 60%
Защита от Pfizer для детей от 2 до 4 лет составляет менее 60%
Эффективность при полной вакцинация детей в возрасте от 2 до 4 лет препаратами от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech составила 57%
2022-02-07T17:07+0200
2022-02-07T17:07+0200
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коронавирус
вакцина
дети
защита
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Эффективность при полной вакцинация детей в возрасте от 2 до 4 лет препаратами от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech составила 57%, передает РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Портал также сообщает, что эффективность данных вакцин для детей от 6 месяцев до 2 лет – 50%.Ранее стало известно, что из-за низких показателей эффективности вакцинации детей двумя дозами Pfizer в компании тестируют применение третьей дозы препарата."Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.
https://ru.sputnik.md/20220204/sputnik-v-techenie-onkologia-48585335.html
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вакцина, дети, защита
Защита от Pfizer для детей от 2 до 4 лет составляет менее 60%
17:07 07.02.2022 (обновлено: 17:19 07.02.2022) Подписаться на
Эффективность вакцины для детей до двух лет еще ниже.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik.
Эффективность при полной вакцинация детей в возрасте от 2 до 4 лет препаратами от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech составила 57%, передает РИА Новости
со ссылкой на портал Axios. Портал также сообщает, что эффективность данных вакцин для детей от 6 месяцев до 2 лет – 50%.
Ранее стало известно, что из-за низких показателей эффективности вакцинации детей двумя дозами Pfizer в компании тестируют применение третьей дозы препарата.
"Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.
Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.