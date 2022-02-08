https://ru.sputnik.md/20220208/altshteyn-stoit-li-nadeyatsya-na-kollektivnyy-immunitet-48658414.html
Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет
Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет
Вирусолог Альтштейн рассказал о сроках окончания пандемии
2022-02-08T09:00+0200
2022-02-08T09:00+0200
2022-02-08T09:00+0200
радио
эпидемия
вакцина
иммунитет
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Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет
Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет
Разговоры о том, что коллективный иммунитет станет концом пандемии коронавируса нового типа, идут уже почти два года, но далеко не все эксперты уверены в таком развитии событий. Свое мнение на тему коллективного иммунитета в эфире студии Sputnik Молдова высказал известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Есть ощущение оптимизма, ощущение того, что все вскоре должно закончиться, утверждает эксперт."На фоне высокой заболеваемости "омикроном" иммунитет вырабатывается у многих, коллективный иммунитет усиливается, свойства вируса меняются и все это должно привести к окончанию пандемии", - отметил Альтштейн.Мы не сможем забыть о коронавирусе, скорее всего, заболевание станет сезонным и будет контролироваться.Вариант коронавируса "омикрон" в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитировало РИА Новости."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - уточнила Попова.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
эпидемия, вакцина, иммунитет, аудио
Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет
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Известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи высказал свое мнение о сроках окончания пандемии.
Разговоры о том, что коллективный иммунитет станет концом пандемии коронавируса нового типа, идут уже почти два года, но далеко не все эксперты уверены в таком развитии событий. Свое мнение на тему коллективного иммунитета в эфире студии Sputnik Молдова
высказал известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Мы на него очень надеемся, от него никуда не денешься. Заражаясь, люди приобретают иммунитет, прочный или не прочный, но приобретают. Люди вакцинируются и иммунный статус населения повышается", - сказал ученый.
Есть ощущение оптимизма, ощущение того, что все вскоре должно закончиться, утверждает эксперт.
"На фоне высокой заболеваемости "омикроном" иммунитет вырабатывается у многих, коллективный иммунитет усиливается, свойства вируса меняются и все это должно привести к окончанию пандемии", - отметил Альтштейн.
Мы не сможем забыть о коронавирусе, скорее всего, заболевание станет сезонным и будет контролироваться.
"Омикрон" быстро распространяется, но у него не такая высокая летальность. Изменение генома постепенно ослабляет вирус, поэтому эпидемия не завершится полностью, но мы придем к такому состоянию, когда на нее можно будет обращать меньше внимания", - заключил эксперт.
Вариант коронавируса "омикрон" в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитировало РИА Новости
.
"Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - уточнила Попова.