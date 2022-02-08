https://ru.sputnik.md/20220208/altshteyn-stoit-li-nadeyatsya-na-kollektivnyy-immunitet-48658414.html

Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет

Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет

Вирусолог Альтштейн рассказал о сроках окончания пандемии

2022-02-08T09:00+0200

2022-02-08T09:00+0200

2022-02-08T09:00+0200

радио

эпидемия

вакцина

иммунитет

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Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет Альтштейн: стоит ли надеяться на коллективный иммунитет

Разговоры о том, что коллективный иммунитет станет концом пандемии коронавируса нового типа, идут уже почти два года, но далеко не все эксперты уверены в таком развитии событий. Свое мнение на тему коллективного иммунитета в эфире студии Sputnik Молдова высказал известный вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Есть ощущение оптимизма, ощущение того, что все вскоре должно закончиться, утверждает эксперт."На фоне высокой заболеваемости "омикроном" иммунитет вырабатывается у многих, коллективный иммунитет усиливается, свойства вируса меняются и все это должно привести к окончанию пандемии", - отметил Альтштейн.Мы не сможем забыть о коронавирусе, скорее всего, заболевание станет сезонным и будет контролироваться.Вариант коронавируса "омикрон" в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитировало РИА Новости."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - уточнила Попова.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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эпидемия, вакцина, иммунитет, аудио