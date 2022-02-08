https://ru.sputnik.md/20220208/aviatsiya-moldova-proverili-ikao-48688243.html

Авиацию Молдовы проверили эксперты ИКАО: что нашли

Авиацию Молдовы проверили эксперты ИКАО: что нашли

Очередной аудит безопасности авиационных полетов в Молдове провели международные эксперты.

2022-02-08T10:04+0200

2022-02-08T10:04+0200

2022-02-08T10:48+0200

общество

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орган гражданской авиации

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проверка

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КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В Органе гражданской авиации Молдовы провели аудит эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО).С 26 января по 7 февраля 2022 года международные эксперты оценивали соблюдение Молдовой правил безопасности в обеспечении гражданских полетов и стандартов, изложенных в Конвенции о международной гражданской авиации, к которой Республика Молдова присоединилась в 1994 году.Инспекция изучала все аспекты деятельности гражданской авиации в Молдове —производство полетов, летную годность и допуск авиационного персонала, а также аэропорты, процедуру расследования авиационных происшествий и инцидентов, аэронавигацию и авиационную медицину."Ревизоры отметили прогресс, достигнутый во всех областях, с результатом 74% в эффективном внедрении стандартов и передовой практики ИКАО. Управление гражданской авиации добилось значительного прогресса по сравнению с предыдущей аудиторской миссией в 2009 году, когда был результат менее 60%", - говорится в сообщении Органа гражданской авиации. Как говорится в сообщении ведомства, "впечатляющий успех" был зафиксирован в области обучения и подготовки авиационного персонала. Аудит проводили девять экспертов из разных стран-участниц ИКАО.

https://ru.sputnik.md/20211117/glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-otpravlen-otstavku-46489599.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, орган гражданской авиации, аудит, проверка