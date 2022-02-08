https://ru.sputnik.md/20220208/bronza-pekinskoy-olimpiady-v-parallelnom-gigante---u-rossiyskogo-sportsmena-48688985.html

Бронза пекинской Олимпиады в параллельном гиганте - у российского спортсмена

Бронза пекинской Олимпиады в параллельном гиганте - у российского спортсмена

Российский спортсмен Вик Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

2022-02-08T10:35+0200

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олимпиада в пекине-2022

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине победил российский сноубордист Вик Уайлд, передает РИА Новости.Он опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью в своей карьере олимпийскую награду.Позже в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры, Уайлд заявил, что примет решение через несколько дней."Пока не знаю. Подумаю несколько дней над этим вопросом и только потом решу", - сказал спортсмен.Он также подчеркнул, что ни разу не жалел о решении выступать за Россию."Я все еще живу в Москве и не планирую никуда уезжать. Мне здесь нравится. Ни разу не жалел о своем решении выступать за Россию! Я уже десять лет выступаю за эту страну, и я очень счастлив. Уверен, что у меня и дальше все будет хорошо", - сказал Уайлд журналистам.Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми - 2014 в Сочи, где одержал победу в параллельных слаломе и гиганте. В 1/8 финала спортсмен обошел чемпиона мира 2019 года в этой дисциплине, соотечественника Дмитрия Логинова. Вик Уайлд принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. В настоящее время в активе российских спортсменов две золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

https://ru.sputnik.md/20220205/olimpiada-pekin-pervye-komplekty-nagrad-48631656.html

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