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https://ru.sputnik.md/20220208/deputaty-nsg-poprosyat-russia-gaz-gumanitarnoy-pomoschi-48695562.html
Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи
Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи
Депутаты Гагаузии рассматривают все возможности поставки газа на более выгодной основе, чем через центральные власти Молдовы.
2022-02-08T11:51+0200
2022-02-08T12:17+0200
общество
в молдове
молдова
гагаузия
газ
газпром
поставки газа
гуманитарная помощь
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Инициативная группа Народного собрания Гагаузии (НСГ) попросит российские власти и ПАО "Газпром" поставлять газ в автономию в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции депутат НСГ Виктор Петров. Ранее члены НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион.Как отметил Петров, инициативная группа с 25 января проводила организационную работу перед запланированной поездкой представителей Гагаузии в Россию. Так, депутаты определили анализ возможных мер по поддержке населения и экономических агентов автономии в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.Также депутаты провели серию встреч с экспертами газовой отрасли из Молдовы, чтобы определить пути решения вопроса поставок газа в автономию с технической и юридической стороны. По словам Петрова, рассматривались разные технологические варианты специальной поставки в автономию природного газа, в том числе и путем его поступления через точку входа ГИС "Гребенники", с последующей его транспортировкой по распределительным сетям ООО "Гагауз-Газ" через ГРС ООО "Молдоватрансгаз".Он объяснил, что в данном варианте учет поставленного объема газа для жителей Гагаузии будет осуществляться отделом поставок АО "Молдовагаз" и отразится в квитанции для потребителей с указанием суммы компенсации (в том числе и до полного покрытия расходов, при наличии такой договоренности) за счет поставки гуманитарной помощи. Депутат добавил, что сводная ведомость об использовании помощи будет составлена на основе отчета о потреблении природного газа от АО "Молдовагаз" жителями Гагаузии. Также он подчеркнул, что для обеспечения предоставления автономии со стороны ПАО "Газпром" гуманитарной помощи, очевидно, необходима политическая воля руководства РФ.
https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, гагаузия, газ, газпром, поставки газа, гуманитарная помощь

Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи

11:51 08.02.2022 (обновлено: 12:17 08.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausИнициативная группа Народного собрания Гагаузии
Инициативная группа Народного собрания Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Депутаты Гагаузии продолжают готовиться к поездке в Россию и рассматривают все возможности поставок газа в автономию на более выгодной основе, чем через центральные власти Молдовы.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Инициативная группа Народного собрания Гагаузии (НСГ) попросит российские власти и ПАО "Газпром" поставлять газ в автономию в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции депутат НСГ Виктор Петров.
Ранее члены НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион.
Как отметил Петров, инициативная группа с 25 января проводила организационную работу перед запланированной поездкой представителей Гагаузии в Россию. Так, депутаты определили анализ возможных мер по поддержке населения и экономических агентов автономии в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.
1.
Организация поставки в Гагаузию определенного объема природного газа по специальной цене либо на бесплатной основе в виде гумпомощи.
2.
Предоставление жителям автономии существенных компенсаций, полностью или по большей части покрывающих их расходы на оплату природного газа.
3.
Организация поставок в Гагаузию гуманитарных грузов в виде продовольствия, дизельного топлива и других необходимых ресурсов, которые могут быть распределены среди большинства жителей автономии, что позволит снизить бремя расходов граждан.
Также депутаты провели серию встреч с экспертами газовой отрасли из Молдовы, чтобы определить пути решения вопроса поставок газа в автономию с технической и юридической стороны.
По словам Петрова, рассматривались разные технологические варианты специальной поставки в автономию природного газа, в том числе и путем его поступления через точку входа ГИС "Гребенники", с последующей его транспортировкой по распределительным сетям ООО "Гагауз-Газ" через ГРС ООО "Молдоватрансгаз".

"Самым эффективным и технически оправданным вариантом разрешения вопроса поставки жителям Гагаузии газа в виде гумпомощи видится использование технологической инфраструктуры АО "Молдовагаз" и согласование поставки гуманитарного объема газа с ПАО "Газпром", - отметил Петров.

Он объяснил, что в данном варианте учет поставленного объема газа для жителей Гагаузии будет осуществляться отделом поставок АО "Молдовагаз" и отразится в квитанции для потребителей с указанием суммы компенсации (в том числе и до полного покрытия расходов, при наличии такой договоренности) за счет поставки гуманитарной помощи.
Депутат добавил, что сводная ведомость об использовании помощи будет составлена на основе отчета о потреблении природного газа от АО "Молдовагаз" жителями Гагаузии. Также он подчеркнул, что для обеспечения предоставления автономии со стороны ПАО "Газпром" гуманитарной помощи, очевидно, необходима политическая воля руководства РФ.
Жители Гагаузии вышли на протесты - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
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6 февраля, 14:12
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