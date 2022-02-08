https://ru.sputnik.md/20220208/deputaty-nsg-poprosyat-russia-gaz-gumanitarnoy-pomoschi-48695562.html
Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи
Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи
Депутаты Гагаузии рассматривают все возможности поставки газа на более выгодной основе, чем через центральные власти Молдовы.
2022-02-08T11:51+0200
2022-02-08T11:51+0200
2022-02-08T12:17+0200
общество
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Инициативная группа Народного собрания Гагаузии (НСГ) попросит российские власти и ПАО "Газпром" поставлять газ в автономию в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции депутат НСГ Виктор Петров. Ранее члены НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион.Как отметил Петров, инициативная группа с 25 января проводила организационную работу перед запланированной поездкой представителей Гагаузии в Россию. Так, депутаты определили анализ возможных мер по поддержке населения и экономических агентов автономии в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.Также депутаты провели серию встреч с экспертами газовой отрасли из Молдовы, чтобы определить пути решения вопроса поставок газа в автономию с технической и юридической стороны. По словам Петрова, рассматривались разные технологические варианты специальной поставки в автономию природного газа, в том числе и путем его поступления через точку входа ГИС "Гребенники", с последующей его транспортировкой по распределительным сетям ООО "Гагауз-Газ" через ГРС ООО "Молдоватрансгаз".Он объяснил, что в данном варианте учет поставленного объема газа для жителей Гагаузии будет осуществляться отделом поставок АО "Молдовагаз" и отразится в квитанции для потребителей с указанием суммы компенсации (в том числе и до полного покрытия расходов, при наличии такой договоренности) за счет поставки гуманитарной помощи. Депутат добавил, что сводная ведомость об использовании помощи будет составлена на основе отчета о потреблении природного газа от АО "Молдовагаз" жителями Гагаузии. Также он подчеркнул, что для обеспечения предоставления автономии со стороны ПАО "Газпром" гуманитарной помощи, очевидно, необходима политическая воля руководства РФ.
https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html
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в молдове, молдова, гагаузия, газ, газпром, поставки газа, гуманитарная помощь
Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи
11:51 08.02.2022 (обновлено: 12:17 08.02.2022) Подписаться на
Депутаты Гагаузии продолжают готовиться к поездке в Россию и рассматривают все возможности поставок газа в автономию на более выгодной основе, чем через центральные власти Молдовы.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik.
Инициативная группа Народного собрания Гагаузии (НСГ) попросит российские власти и ПАО "Газпром" поставлять газ в автономию в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции
депутат НСГ Виктор Петров.
Ранее члены НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион.
Как отметил Петров, инициативная группа с 25 января проводила организационную работу перед запланированной поездкой представителей Гагаузии в Россию. Так, депутаты определили анализ возможных мер по поддержке населения и экономических агентов автономии в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.
1.
Организация поставки в Гагаузию определенного объема природного газа по специальной цене либо на бесплатной основе в виде гумпомощи.
2.
Предоставление жителям автономии существенных компенсаций, полностью или по большей части покрывающих их расходы на оплату природного газа.
3.
Организация поставок в Гагаузию гуманитарных грузов в виде продовольствия, дизельного топлива и других необходимых ресурсов, которые могут быть распределены среди большинства жителей автономии, что позволит снизить бремя расходов граждан.
Также депутаты провели серию встреч с экспертами газовой отрасли из Молдовы, чтобы определить пути решения вопроса поставок газа в автономию с технической и юридической стороны.
По словам Петрова, рассматривались разные технологические варианты специальной поставки в автономию природного газа, в том числе и путем его поступления через точку входа ГИС "Гребенники", с последующей его транспортировкой по распределительным сетям ООО "Гагауз-Газ" через ГРС ООО "Молдоватрансгаз".
"Самым эффективным и технически оправданным вариантом разрешения вопроса поставки жителям Гагаузии газа в виде гумпомощи видится использование технологической инфраструктуры АО "Молдовагаз" и согласование поставки гуманитарного объема газа с ПАО "Газпром", - отметил Петров.
Он объяснил, что в данном варианте учет поставленного объема газа для жителей Гагаузии будет осуществляться отделом поставок АО "Молдовагаз" и отразится в квитанции для потребителей с указанием суммы компенсации (в том числе и до полного покрытия расходов, при наличии такой договоренности) за счет поставки гуманитарной помощи.
Депутат добавил, что сводная ведомость об использовании помощи будет составлена на основе отчета о потреблении природного газа от АО "Молдовагаз" жителями Гагаузии. Также он подчеркнул, что для обеспечения предоставления автономии со стороны ПАО "Газпром" гуманитарной помощи, очевидно, необходима политическая воля руководства РФ.