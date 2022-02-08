https://ru.sputnik.md/20220208/deputaty-nsg-poprosyat-russia-gaz-gumanitarnoy-pomoschi-48695562.html

Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи

Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи

Депутаты Гагаузии рассматривают все возможности поставки газа на более выгодной основе, чем через центральные власти Молдовы.

2022-02-08T11:51+0200

2022-02-08T11:51+0200

2022-02-08T12:17+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Инициативная группа Народного собрания Гагаузии (НСГ) попросит российские власти и ПАО "Газпром" поставлять газ в автономию в виде гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции депутат НСГ Виктор Петров. Ранее члены НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион.Как отметил Петров, инициативная группа с 25 января проводила организационную работу перед запланированной поездкой представителей Гагаузии в Россию. Так, депутаты определили анализ возможных мер по поддержке населения и экономических агентов автономии в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.Также депутаты провели серию встреч с экспертами газовой отрасли из Молдовы, чтобы определить пути решения вопроса поставок газа в автономию с технической и юридической стороны. По словам Петрова, рассматривались разные технологические варианты специальной поставки в автономию природного газа, в том числе и путем его поступления через точку входа ГИС "Гребенники", с последующей его транспортировкой по распределительным сетям ООО "Гагауз-Газ" через ГРС ООО "Молдоватрансгаз".Он объяснил, что в данном варианте учет поставленного объема газа для жителей Гагаузии будет осуществляться отделом поставок АО "Молдовагаз" и отразится в квитанции для потребителей с указанием суммы компенсации (в том числе и до полного покрытия расходов, при наличии такой договоренности) за счет поставки гуманитарной помощи. Депутат добавил, что сводная ведомость об использовании помощи будет составлена на основе отчета о потреблении природного газа от АО "Молдовагаз" жителями Гагаузии. Также он подчеркнул, что для обеспечения предоставления автономии со стороны ПАО "Газпром" гуманитарной помощи, очевидно, необходима политическая воля руководства РФ.

https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html

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в молдове, молдова, гагаузия, газ, газпром, поставки газа, гуманитарная помощь