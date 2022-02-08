https://ru.sputnik.md/20220208/dodon-vaktsina-sputnik-v-48720298.html
Додон рассказал, почему в Молдове нет вакцины "Спутник V"
Додон рассказал, почему в Молдове нет вакцины "Спутник V"
Экс-президент в телеинтервью поделился своей версией того, почему Молдова не закупает российскую вакцину.
2022-02-08T20:32+0200
2022-02-08T20:32+0200
2022-02-08T20:32+0200
спутник v
игорь додон
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Власти Молдовы не прилагают достаточно усилий, чтобы приобрести российскую вакцину "Спутник V" по указанию своих западных партнеров. Такое мнение в телеинтервью высказал экс-президент Молдовы, почетный председатель партии социалистов Игорь Додон.По его словам, российским препаратом в Молдове интересуются граждане, но власти не прилагают усилий для того, чтобы приобрести российскую вакцину.Также, по мнению экс-президента Молдовы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране намного хуже, чем отражают в статистических данных.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
https://ru.sputnik.md/20220203/ot-minzdrava-trebuyut-obyasnit-kogda-v-moldove-poyavitsya-sputnik-v-48573576.html
https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html
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спутник v, игорь додон
Додон рассказал, почему в Молдове нет вакцины "Спутник V"
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Экс-президент в телеинтервью поделился своей версией того, почему Молдова не закупает российскую вакцину.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Власти Молдовы не прилагают достаточно усилий, чтобы приобрести российскую вакцину "Спутник V" по указанию своих западных партнеров. Такое мнение в телеинтервью высказал экс-президент Молдовы, почетный председатель партии социалистов Игорь Додон.
По его словам, российским препаратом в Молдове интересуются граждане, но власти не прилагают усилий для того, чтобы приобрести российскую вакцину.
"Люди у меня спрашивают. Когда мы были у власти, мы несколько тысяч доз привезли из России, даже когда там был дефицит. Сейчас он более доступен. "Спутник V", "Спутник Лайт" есть в России. Просто желания в Молдове нету. Я уже говорил, что это не только позиция молдавских властей, это западные партнеры нынешней власти им запретили получать "Спутник", — заявил Додон.
Также, по мнению экс-президента Молдовы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране намного хуже, чем отражают в статистических данных.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.