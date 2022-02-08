https://ru.sputnik.md/20220208/dodon-vstrecha-posol-rossia-data-start-delovoi-soyuz-48707555.html
Додон на встрече с послом России сообщил дату запуска Делового союза
Додон на встрече с послом России сообщил дату запуска Делового союза
Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, когда состоится официальный запуск молдавско-российского Делового союза
2022-02-08T16:17+0200
2022-02-08T16:17+0200
2022-02-08T16:17+0200
общество
в молдове
молдова
россия
игорь додон
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Первая официальная встреча председателя молдавско-российского Делового союза Игоря Додона и посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова состоялась во вторник в Кишиневе, об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.Встреча прошла в офисе структуры. Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, что официальный запуск Делового союза намечен на 22-23 февраля, однако сама структура уже действует."Игорь Додон сообщил дипломату, что Деловой союз уже начал работу. На 22-23 февраля запланирован его официальный запуск", - отмечается в сообщении.В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове. О своем намерении возглавить новую организацию – молдавско-российское объединение деловых людей - Игорь Додон объявил 18 октября 2021 года. "Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей", — сказал он на состоявшемся в тот день брифинге.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".
https://ru.sputnik.md/20211223/dodon-za-god-otnosheniya-moldovy-s-rossiey-stali-namnogo-khuzhe-47483488.html
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Ирина Каруш
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в молдове, молдова, россия, игорь додон, олег васнецов
Додон на встрече с послом России сообщил дату запуска Делового союза
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Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, когда состоится официальный запуск молдавско-российского Делового союза.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Первая официальная встреча председателя молдавско-российского Делового союза Игоря Додона и посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова состоялась во вторник в Кишиневе, об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.
Встреча прошла в офисе структуры. Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, что официальный запуск Делового союза намечен на 22-23 февраля, однако сама структура уже действует.
"Игорь Додон сообщил дипломату, что Деловой союз уже начал работу. На 22-23 февраля запланирован его официальный запуск", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове.
"Были едины во мнении, что сотрудничество между Республикой Молдова и Российской Федерацией необходимо укреплять и углублять во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо граждан обоих государств", - также говорится в пресс-релизе.
О своем намерении возглавить новую организацию – молдавско-российское объединение деловых людей - Игорь Додон объявил 18 октября 2021 года.
"Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей", — сказал он на состоявшемся в тот день брифинге.
Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".