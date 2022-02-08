https://ru.sputnik.md/20220208/dodon-vstrecha-posol-rossia-data-start-delovoi-soyuz-48707555.html

Додон на встрече с послом России сообщил дату запуска Делового союза

Додон на встрече с послом России сообщил дату запуска Делового союза

Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, когда состоится официальный запуск молдавско-российского Делового союза

2022-02-08T16:17+0200

2022-02-08T16:17+0200

2022-02-08T16:17+0200

общество

в молдове

молдова

россия

игорь додон

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Первая официальная встреча председателя молдавско-российского Делового союза Игоря Додона и посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова состоялась во вторник в Кишиневе, об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.Встреча прошла в офисе структуры. Пятый президент Молдовы сообщил российскому дипломату, что официальный запуск Делового союза намечен на 22-23 февраля, однако сама структура уже действует."Игорь Додон сообщил дипломату, что Деловой союз уже начал работу. На 22-23 февраля запланирован его официальный запуск", - отмечается в сообщении.В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове. О своем намерении возглавить новую организацию – молдавско-российское объединение деловых людей - Игорь Додон объявил 18 октября 2021 года. "Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения, я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей", — сказал он на состоявшемся в тот день брифинге.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".

https://ru.sputnik.md/20211223/dodon-za-god-otnosheniya-moldovy-s-rossiey-stali-namnogo-khuzhe-47483488.html

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в молдове, молдова, россия, игорь додон, олег васнецов