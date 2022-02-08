https://ru.sputnik.md/20220208/dva-moldavskikh-sportsmena-vystupili-na-olimpiada-pekin-48715358.html
Еще два молдавских спортсмена выступили на Олимпиаде в Пекине
Еще два молдавских спортсмена выступили на Олимпиаде в Пекине
Все спортсмены из Молдовы на Олимпиаде 2022 уже выступили на соревнованиях. Некоторым еще предстоят гонки.
2022-02-08T18:05+0200
2022-02-08T18:05+0200
2022-02-08T18:41+0200
олимпиада в пекине-2022
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зимняя олимпиада
молдавские спортсмены
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Биатлонист Павел Магазеев и саночница Дойна Дескалуй выступили на зимней Олимпиаде в Пекине. Магазеев выступил на дистанции в 20 километров и занял 26 место. На огневых рубежах молдавский биатлонист допустил два промаха. Магазеев пересек финишную черту спустя 3 минуты 54,3 секунды после победителя гонки. Золото выиграл француз Кантен Фийон Майе.Следующая гонка биатлониста состоится 12 февраля - спринт на 10 километров. В этот же день, возможно, выступит другой молдавский биатлонист Максим Макаров, который пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус. Сам Павел Магазеев заменил на Олимпиаде Михаила Усова, у которого еще до отъезда в Пекин обнаружили COVID-19. Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 х 6 километров.Саночница Дойна Дескалуй заняла 32 место. Она показала результат 3:06.294 на простой дистанции, что не позволило ей пройти в финал. В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html
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в молдове, молдова, биатлон, зимняя олимпиада, молдавские спортсмены
Еще два молдавских спортсмена выступили на Олимпиаде в Пекине
18:05 08.02.2022 (обновлено: 18:41 08.02.2022) Подписаться на
Все спортсмены из Молдовы, отправившиеся в Пекин, уже выступили на соревнованиях. Некоторым еще предстоят гонки.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Биатлонист Павел Магазеев и саночница Дойна Дескалуй выступили на зимней Олимпиаде в Пекине.
Магазеев выступил на дистанции в 20 километров и занял 26 место. На огневых рубежах молдавский биатлонист допустил два промаха. Магазеев пересек финишную черту спустя 3 минуты 54,3 секунды после победителя гонки. Золото выиграл француз Кантен Фийон Майе.
Следующая гонка биатлониста состоится 12 февраля - спринт на 10 километров. В этот же день, возможно, выступит другой молдавский биатлонист Максим Макаров, который пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус.
Сам Павел Магазеев заменил на Олимпиаде Михаила Усова, у которого еще до отъезда в
Пекин обнаружили COVID-19.
Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 х 6 километров.
Саночница Дойна Дескалуй заняла 32 место. Она показала результат 3:06.294 на простой дистанции, что не позволило ей пройти в финал.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борются за медали в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право
нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия
ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.