https://ru.sputnik.md/20220208/ekonomicheskoe-razvitie-turizm-kishinev-razrabotka-strategii-48683119.html
Экономическое развитие и туризм: в Кишиневе продолжают разработку стратегии
Экономическое развитие и туризм: в Кишиневе продолжают разработку стратегии
Кишинев ищет новую идентичность: местные и зарубежные эксперты продумывают стратегию развития города с учетом привлечения туристов.
2022-02-08T07:30+0200
2022-02-08T07:30+0200
2022-02-08T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений Кишинева начало процесс публичных обсуждений проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". Об этом рассказал мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, в обсуждении уже приняли участие представители разных управлений мэрии, а также эксперты Ассоциации Masterʼs Plan из России. Кроме того, в консультациях задействован директор Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма в Молдове (ANTRIM) Наталья Цуркану, эксперт в области культурного наследия Ион Штефэницэ и другие эксперты.Чебан рассказал, что было выделено два основных компонента документа: Как уточнил Чебан, принятие этого документа ускорит разработку Генерального градостроительного плана.Мэр отметил, что в ближайшее время планируется продолжить обсуждения, которые затронут следующие направления документа: Примэрия Кишинева приглашает всех принять участие в общественных слушаниях.
https://ru.sputnik.md/20210208/obyavlen-auktsion-na-razrabotku-tekhzadaniya-dlya-generalnogo-plana-kishineva-33541058.html
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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, россия, туризм, генеральный план
Экономическое развитие и туризм: в Кишиневе продолжают разработку стратегии
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Кишинев ищет новую идентичность: местные и зарубежные эксперты продумывают стратегию развития города с учетом привлечения туристов.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений Кишинева начало процесс публичных обсуждений проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". Об этом рассказал мэр Кишинева Ион Чебан.
По его словам, в обсуждении уже приняли участие представители разных управлений мэрии, а также эксперты Ассоциации Masterʼs Plan из России.
Кроме того, в консультациях задействован директор Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма в Молдове (ANTRIM) Наталья Цуркану, эксперт в области культурного наследия Ион Штефэницэ и другие эксперты.
Чебан рассказал, что было выделено два основных компонента документа:
стратегия формирования новой идентичности Кишинева, которая включает некоторые из будущих направлений развития туризма в регионе;
стратегия развития исторического, культурного и туристического секторов, которая направлена на использование туристического потенциала.
Как уточнил Чебан, принятие этого документа ускорит разработку Генерального градостроительного плана.
Мэр отметил, что в ближайшее время планируется продолжить обсуждения, которые затронут следующие направления документа:
развитие комфортной городской среды;
социально-демографическое развитие;
социально-экономическое развитие территории;
развитие транспортной и технической инфраструктуры;
развитие потенциала природного наследия и охрана окружающей среды.
Примэрия Кишинева приглашает всех принять участие в общественных слушаниях.