https://ru.sputnik.md/20220208/ekonomicheskoe-razvitie-turizm-kishinev-razrabotka-strategii-48683119.html

Экономическое развитие и туризм: в Кишиневе продолжают разработку стратегии

Экономическое развитие и туризм: в Кишиневе продолжают разработку стратегии

Кишинев ищет новую идентичность: местные и зарубежные эксперты продумывают стратегию развития города с учетом привлечения туристов.

2022-02-08T07:30+0200

2022-02-08T07:30+0200

2022-02-08T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений Кишинева начало процесс публичных обсуждений проекта "Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития столицы". Об этом рассказал мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, в обсуждении уже приняли участие представители разных управлений мэрии, а также эксперты Ассоциации Masterʼs Plan из России. Кроме того, в консультациях задействован директор Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма в Молдове (ANTRIM) Наталья Цуркану, эксперт в области культурного наследия Ион Штефэницэ и другие эксперты.Чебан рассказал, что было выделено два основных компонента документа: Как уточнил Чебан, принятие этого документа ускорит разработку Генерального градостроительного плана.Мэр отметил, что в ближайшее время планируется продолжить обсуждения, которые затронут следующие направления документа: Примэрия Кишинева приглашает всех принять участие в общественных слушаниях.

https://ru.sputnik.md/20210208/obyavlen-auktsion-na-razrabotku-tekhzadaniya-dlya-generalnogo-plana-kishineva-33541058.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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