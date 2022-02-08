https://ru.sputnik.md/20220208/esche-20-novykh-trolleybusov-vyydut-na-linii-v-kishineve-48700142.html
Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе
Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе
Новенькие троллейбусы последнего поколения выйдут на кишиневские маршруты уже через считанные недели.
2022-02-08T14:18+0200
2022-02-08T14:18+0200
2022-02-08T14:42+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сборка 20 новых троллейбусов последнего поколения, произведенных на заводе в Минске, завершается на муниципальном предприятии "Управление электротранспорта" (RTEC) в Кишиневе, машины выйдут на линии уже в конце февраля-начале марта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Для удобства водителей в троллейбусах предусмотрена система подогрева зеркал.Как отметил в своем Telegram столичный градоначальник Ион Чебан, для замены подвижного состава, находящегося в управлении RTEC, в 2021 году муниципалитет закупил 82 троллейбуса.В целом на обновление парка общественного транспорта в текущем году муниципалитетом выделено 190 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211230/kishinev--marshrutki-47631332.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, кишинев, троллейбус, ион чебан
Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе
14:18 08.02.2022 (обновлено: 14:42 08.02.2022) Подписаться на
Новенькие троллейбусы последнего поколения выйдут на кишиневские маршруты уже через считанные недели.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сборка 20 новых троллейбусов последнего поколения, произведенных на заводе в Минске, завершается на муниципальном предприятии "Управление электротранспорта" (RTEC) в Кишиневе, машины выйдут на линии уже в конце февраля-начале марта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Троллейбусы оснащены USB-розетками, системами кондиционирования и видеонаблюдения, в них предусмотрено специальное место для ручной клади, а также выдвижной пандус для инвалидов-колясочников", - сообщает мэрия.
Для удобства водителей в троллейбусах предусмотрена система подогрева зеркал.
Как отметил в своем Telegram столичный градоначальник Ион Чебан, для замены подвижного состава, находящегося в управлении RTEC, в 2021 году муниципалитет закупил 82 троллейбуса.
"На текущий год из городского бюджета выделено еще 80 миллионов леев на закупку и сборку троллейбусов", - сообщил Ион Чебан.
В целом на обновление парка общественного транспорта в текущем году муниципалитетом выделено 190 миллионов леев.