https://ru.sputnik.md/20220208/esche-20-novykh-trolleybusov-vyydut-na-linii-v-kishineve-48700142.html

Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе

Еще 20 новых троллейбусов выйдут на линии в Кишиневе

Новенькие троллейбусы последнего поколения выйдут на кишиневские маршруты уже через считанные недели.

2022-02-08T14:18+0200

2022-02-08T14:18+0200

2022-02-08T14:42+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сборка 20 новых троллейбусов последнего поколения, произведенных на заводе в Минске, завершается на муниципальном предприятии "Управление электротранспорта" (RTEC) в Кишиневе, машины выйдут на линии уже в конце февраля-начале марта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Для удобства водителей в троллейбусах предусмотрена система подогрева зеркал.Как отметил в своем Telegram столичный градоначальник Ион Чебан, для замены подвижного состава, находящегося в управлении RTEC, в 2021 году муниципалитет закупил 82 троллейбуса.В целом на обновление парка общественного транспорта в текущем году муниципалитетом выделено 190 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211230/kishinev--marshrutki-47631332.html

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2022

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в молдове, кишинев, троллейбус, ион чебан