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Американские солдаты и военная техника в Польше

Американские солдаты и военная техника в Польше

В Польшу прибыл очередная партия военно-транспортной помощи от США.

2022-02-08T13:07+0200

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США перебросили в Польшу, Румынию и Германию три тысячи военнослужащих на фоне напряженности вокруг Украины.На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорту Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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фото, польша, сша, америка, военная помощь, военная техника, солдаты