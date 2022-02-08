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Американские солдаты и военная техника в Польше
Американские солдаты и военная техника в Польше
В Польшу прибыл очередная партия военно-транспортной помощи от США.
2022-02-08T13:07+0200
2022-02-08T13:13+0200
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США перебросили в Польшу, Румынию и Германию три тысячи военнослужащих на фоне напряженности вокруг Украины.На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорту Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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фото, польша, сша, америка, военная помощь, военная техника, солдаты

Американские солдаты и военная техника в Польше

13:07 08.02.2022 (обновлено: 13:13 08.02.2022)
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В Польшу прибыла очередная партия военно-транспортной помощи от США.
США перебросили в Польшу, Румынию и Германию три тысячи военнослужащих на фоне напряженности вокруг Украины.
На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорту Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты выходят из самолета Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

Американские солдаты выходят из самолета Boeing C-17A Globemaster III в Польше. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты выходят из самолета Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты у военной техники в Польше.

Американские солдаты у военной техники в Польше. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты у военной техники в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты на взлетной полосе аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

Американские солдаты на взлетной полосе аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты на взлетной полосе аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Военная техника США у аэропорта Rzeszow-Jasionka в Польше.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Американские солдаты после прибытия в Польшу.

Американские солдаты после прибытия в Польшу. - Sputnik Молдова
8/10
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Американские солдаты после прибытия в Польшу.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты садятся в автобус в Польше.

Американские солдаты садятся в автобус в Польше. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Американские солдаты садятся в автобус в Польше.

© REUTERS / Jakub Stezycki

Фотокорреспондент снимает самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

Фотокорреспондент снимает самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Jakub Stezycki

Фотокорреспондент снимает самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III в Польше.

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