https://ru.sputnik.md/20220208/frantsia-zapusk-severnii-potok-2-vykhod-krizis-rossia-48716238.html

Во Франции считают запуск "Севпотока – 2" путем выхода из кризиса с Россией

Во Франции считают запуск "Севпотока – 2" путем выхода из кризиса с Россией

Одним из основных пунктов выхода из кризиса с российской стороной является запуск газопровода "Северный поток 2"

2022-02-08T19:30+0200

2022-02-08T19:30+0200

2022-02-08T19:30+0200

франция

северный поток-2

россия

кризис

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Одним из основных пунктов выхода из кризиса с российской стороной является запуск газопровода "Северный поток – 2", считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток – 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости."Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток – 2" – один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией", – заявил французский министр в эфире радиостанции France Inter.Он подчеркнул, что вопрос запуска "Северного потока – 2" является стратегическим как для России, так и для Европы.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток – 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Газопровод "Северный поток – 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и завершилось 10 сентября 2021 года. В настоящее время обе нитки заполнены техническим газом, "Севпоток – 2" готов ко вводу в эксплуатацию. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России – один из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов при минимальном за 10 лет уровне заполненности европейских газовых хранилищ.

https://ru.sputnik.md/20220126/nord-stream-2-ag-uchredil-nemetskaea-dochka-48345964.html

https://ru.sputnik.md/20220109/severnyi-potok-rossiya-47872617.html

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франция, северный поток-2, россия, кризис