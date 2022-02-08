https://ru.sputnik.md/20220208/gavrilitsa-moldova-poluchit-100-millionov-evro-romania-48692962.html

Гаврилица: Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии

Гаврилица: Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии

Программа, начатая несколько лет назад, будет осуществлена в этом году на совместном заседании кабминов Молдовы и Румынии.

2022-02-08T10:51+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Румыния передаст Молдове помощь в 100 миллионов леев, которые республика сможет использовать на протяжении последующих лет. Такое заявление сделала на брифинге во вторник премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. По словам Гаврилицы, власти Румынии еще в 2014 году планировали принять похожее решение, но на протяжении многих лет правительства Молдовы смогли получить лишь 35 миллионов из этой суммы. Премьер рассказала, что выдача остатка суммы была приостановлена при прошлых главах правительства. Поэтому, как подчеркнула Гаврилица, нынешнее правительство начало работу, чтобы убедить румынскую сторону пересмотреть решение и возобновить тот проект, чтобы деньги были получены во благо молдавских граждан. "Мы смогли убедить румынских друзей не только возобновить программу, но и перезапустить ее заново с полной суммой в 100 миллионов евро. В пятницу мы подпишем соглашение, по которому Молдова сможет получить эти средства", - заявила Гаврилица. Она рассказала, что проекты, на которые пойдут деньги, будут отобраны в ходе последующих дискуссий двух сторон. "Хотим, чтобы большая часть поступила на региональное развитие и улучшение качества жизни. Средства поступят на детские сады, школы, освещение, социальные проекты и предпринимательство", - добавила премьер. Глава кабмина уверена, что деньги помогут Молдове также воплотить в жизнь проект европейского села. По ее словам, эти инвестиции должны создать новые рабочие места и поспособствовать в целом экономическому развитию.

https://ru.sputnik.md/20220207/sandu-zayavila-sblizhenii-moldova-romania-48661918.html

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в молдове, молдова, наталья гаврилица, румыния