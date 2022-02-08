https://ru.sputnik.md/20220208/gazprom-podkhod-moldova-audit-dolgov-idet-vrazrez-dogovorennostyami-48709956.html

"Газпром": подход Молдовы к аудиту долгов не позволяет ожидать прозрачности

"Газпром": подход Молдовы к аудиту долгов не позволяет ожидать прозрачности

Аудит долгов "Молдовагаз" перед "Газпромом" должны были обсудить на встрече, но представители молдавского правительства не явились

2022-02-08T16:00+0200

2022-02-08T16:00+0200

2022-02-08T16:43+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Односторонний подход молдавской стороны к аудиту долгов "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года, заявили во вторник в ПАО "Газпром".Как сообщили в "Газпроме", в назначенное на 2 февраля 2022 года заседание Наблюдательного совета АО "Молдовагаз" не состоялось по причине неявки представителей правительства Молдовы. По данным российского концерна, предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года. В российском концерне отметили, что "односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО "Молдовагаз" за поставленный потребителям Молдовы газ". "Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", - уточнили в "Газпроме". Долг перед "Газпромом"По последним заявлениям главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, долг Молдовы за газ перед "Газпромом" образовался в период с 1994 по 2016 год.Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что общий долг Молдовы перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов.С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.Согласно протоколу, подписанному с "Газпромом", молдавская сторона проведет независимый аудит задолженности "Молдовагаза". Окончательный отчет аудита должен быть согласован на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза".

https://ru.sputnik.md/20211101/pravitelstve-opublikovali-protokol-peregovorov-gazpromom-46079016.html

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