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Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов считает, что Молдове нужна "Общественная палата"
2022-02-08T08:00+0200
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Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Политическое устройство России могло бы отчасти стать примером и для Молдовы – такое мнение в эфире студии Sptunik Молдова высказал политолог Валентин Крылов.Отсутствие обратной связи власти и общества – это тревожный сигнал, и подобная ситуация не способствует политической и экономической гармонии, считает собеседник."Это люди, которые работают на общественных началах, это хорошо подготовленные эксперты, знающие суть проблем, которые могут дать полезные советы власти. Представляют собой обратную связь, которая позволяет системе быть замкнутой. Сигналы обратной связи приводят к корректирующим действиям", - пояснил Крылов.Вместе с тем власти Молдовы не спешат устанавливать глубокую обратную связь с экспертным сообществом страны.Эксперты и аналитики неоднократно критиковали действующие власти Молдовы за спонтанные и непродуманные решения и за слабую кадровую составляющую.
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Сергей Цуркану
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общественная палата, власть, эксперты, связь, аудио

Крылов: чего не хватает молдавской власти

08:00 08.02.2022
Радио
Крылов: чего не хватает молдавской власти
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Политический аналитик рассказал о том, что могло бы помочь наладить обратную связь власти и экспертного сообщества.
Политическое устройство России могло бы отчасти стать примером и для Молдовы – такое мнение в эфире студии Sptunik Молдова высказал политолог Валентин Крылов.

"С моей точки зрения, нам очень не хватает того, что в Российской Федерации называется Общественной палатой", - сказал эксперт.

Отсутствие обратной связи власти и общества – это тревожный сигнал, и подобная ситуация не способствует политической и экономической гармонии, считает собеседник.
"Это люди, которые работают на общественных началах, это хорошо подготовленные эксперты, знающие суть проблем, которые могут дать полезные советы власти. Представляют собой обратную связь, которая позволяет системе быть замкнутой. Сигналы обратной связи приводят к корректирующим действиям", - пояснил Крылов.
Вместе с тем власти Молдовы не спешат устанавливать глубокую обратную связь с экспертным сообществом страны.

"Я пока не заметил, чтобы у ныне действующей власти было большое желание таким образом получать достоверную информацию, соответствующие рекомендации, их изучать, к ним прислушиваться и вносить корректирующие действия", - с горечью заключил собеседник.

Эксперты и аналитики неоднократно критиковали действующие власти Молдовы за спонтанные и непродуманные решения и за слабую кадровую составляющую.
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