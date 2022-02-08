https://ru.sputnik.md/20220208/krylov-chego-ne-khvataet-moldavskoy-vlasti-48657639.html

Крылов: чего не хватает молдавской власти

Крылов: чего не хватает молдавской власти

Крылов считает, что Молдове нужна "Общественная палата"

2022-02-08T08:00+0200

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Крылов: чего не хватает молдавской власти Крылов: чего не хватает молдавской власти

Политическое устройство России могло бы отчасти стать примером и для Молдовы – такое мнение в эфире студии Sptunik Молдова высказал политолог Валентин Крылов.Отсутствие обратной связи власти и общества – это тревожный сигнал, и подобная ситуация не способствует политической и экономической гармонии, считает собеседник."Это люди, которые работают на общественных началах, это хорошо подготовленные эксперты, знающие суть проблем, которые могут дать полезные советы власти. Представляют собой обратную связь, которая позволяет системе быть замкнутой. Сигналы обратной связи приводят к корректирующим действиям", - пояснил Крылов.Вместе с тем власти Молдовы не спешат устанавливать глубокую обратную связь с экспертным сообществом страны.Эксперты и аналитики неоднократно критиковали действующие власти Молдовы за спонтанные и непродуманные решения и за слабую кадровую составляющую.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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