https://ru.sputnik.md/20220208/krylov-chego-ne-khvataet-moldavskoy-vlasti-48657639.html
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов считает, что Молдове нужна "Общественная палата"
2022-02-08T08:00+0200
2022-02-08T08:00+0200
2022-02-08T08:00+0200
радио
общественная палата
власть
эксперты
связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/07/48657987_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_e9b2f15d24015fe72fb12a72464c06a3.jpg
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Политическое устройство России могло бы отчасти стать примером и для Молдовы – такое мнение в эфире студии Sptunik Молдова высказал политолог Валентин Крылов.Отсутствие обратной связи власти и общества – это тревожный сигнал, и подобная ситуация не способствует политической и экономической гармонии, считает собеседник."Это люди, которые работают на общественных началах, это хорошо подготовленные эксперты, знающие суть проблем, которые могут дать полезные советы власти. Представляют собой обратную связь, которая позволяет системе быть замкнутой. Сигналы обратной связи приводят к корректирующим действиям", - пояснил Крылов.Вместе с тем власти Молдовы не спешат устанавливать глубокую обратную связь с экспертным сообществом страны.Эксперты и аналитики неоднократно критиковали действующие власти Молдовы за спонтанные и непродуманные решения и за слабую кадровую составляющую.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/07/48657987_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_3cffb1d37bbe0d6a23ae65208c42cd89.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
общественная палата, власть, эксперты, связь, аудио
Крылов: чего не хватает молдавской власти
Подписаться на
Политический аналитик рассказал о том, что могло бы помочь наладить обратную связь власти и экспертного сообщества.
Политическое устройство России могло бы отчасти стать примером и для Молдовы – такое мнение в эфире студии Sptunik Молдова
высказал политолог Валентин Крылов.
"С моей точки зрения, нам очень не хватает того, что в Российской Федерации называется Общественной палатой", - сказал эксперт.
Отсутствие обратной связи власти и общества – это тревожный сигнал, и подобная ситуация не способствует политической и экономической гармонии, считает собеседник.
"Это люди, которые работают на общественных началах, это хорошо подготовленные эксперты, знающие суть проблем, которые могут дать полезные советы власти. Представляют собой обратную связь, которая позволяет системе быть замкнутой. Сигналы обратной связи приводят к корректирующим действиям", - пояснил Крылов.
Вместе с тем власти Молдовы не спешат устанавливать глубокую обратную связь с экспертным сообществом страны.
"Я пока не заметил, чтобы у ныне действующей власти было большое желание таким образом получать достоверную информацию, соответствующие рекомендации, их изучать, к ним прислушиваться и вносить корректирующие действия", - с горечью заключил собеседник.
Эксперты и аналитики неоднократно критиковали действующие власти Молдовы за спонтанные и непродуманные решения и за слабую кадровую составляющую.