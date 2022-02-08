https://ru.sputnik.md/20220208/kto-predstavit-nsg-peregovorakh-rf-voprosu-vydeleniya-pomoschi-gagauzii-48671692.html

Пресс-конференция делегатов НСГ на переговорах с РФ о выделении помощи Гагаузии

Пресс-конференция делегатов НСГ на переговорах с РФ о выделении помощи Гагаузии

Пресс-конференция участников делегации НСГ в РФ на переговорах по предоставлению помощи в связи с ЧС в энергетике.

2022-02-08T11:00+0200

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в молдове

гагаузия

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Участники делегации, которые представляют Народное собрание Гагаузии (НСГ) на переговорах с Россией по предоставлению автономии помощи в связи с чрезвычайной ситуацией в энергосекторе, на пресс-конференции провели обзор проделанной работы.Она касается предоставления жителям автономии гуманитарной помощи, в том числе путем поставок природного газа. В пресс-конференции, помимо членов делегации, участвуют депутаты Народного собрания Гагаузии Виктор Петров (руководитель Делегации), Леонид Киося и Елена Юрченко. Решение сформировать делегацию для представления НСГ в РФ в переговорах по предоставлению помощи населению АТО Гагаузия в связи с ЧС в энергосекторе было принято 25 января 2022 года в ходе учредительного заседания депутатов НСГ. Авторы инициативы отмечали, что "решение продиктовано срочной необходимостью оказания помощи гагаузскому народу, оказавшемуся на пороге гуманитарной катастрофы, отсутствием результата переговорного процесса со стороны центральных властей Республики Молдова и основано на законодательном праве Гагаузии участвовать во внешнеэкономической деятельности страны".В воскресенье, 6 февраля, в Комрате прошел митинг, участники которого выразили недовольство серьезным ростом цен на газ, ГСМ и продовольствие.Депутаты НСГ подготовили и отправили письма на имя президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера с просьбой о помощи с поставками газа в регион. Об этом в ходе акции протеста заявил депутат НСГ Виктор Петров.Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Новый тариф будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.

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