https://ru.sputnik.md/20220208/kurs-valyut-48720921.html
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать
Евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей по отношению к национальной валюте.
2022-02-08T22:00+0200
2022-02-08T22:00+0200
2022-02-08T22:00+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 9 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на один бан и будет стоить 17,9111 лея.Евро упадет в цене на пять банов и закрепится на уровне 20,4661 лея.Что касается остальных валют, то 9 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2387 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6404 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1386 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220208/plan-nbm-povysit-stavku-kredit--usugubit-situatsiyu-48712964.html
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курс, курс валют, доллар, евро
Курс валют на среду: доллар и евро продолжают падать
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 9 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на один бан и будет стоить 17,9111 лея.
Евро упадет в цене на пять банов и закрепится на уровне 20,4661 лея.
Что касается остальных валют, то 9 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2387 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6404 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1386 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.