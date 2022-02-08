https://ru.sputnik.md/20220208/makron-kiev-minskie-soglasheniya-48722795.html
Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения
Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения
Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве
2022-02-08T22:33+0200
2022-02-08T22:33+0200
2022-02-08T22:38+0200
политика
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве, пишет РИА Новости.Французский президент отметил, что ранее, в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным также обсуждался вопрос Минских соглашений. При этом президент России подтвердил готовность соблюдать достигнутые договоренности. "И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", – сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве.Президент Франции отметил, что общее желание выполнять Минские соглашения – это "единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение".Он также заявил, что Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером во вторник Макрон также прибыл в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ru.sputnik.md/20220208/putin-postavil-makrona-pered-vyborom-48691944.html
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Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения
22:33 08.02.2022 (обновлено: 22:38 08.02.2022) Подписаться на
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские соглашения – это единственный путь, позволяющий "построить мир".
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве, пишет РИА Новости
.
Французский президент отметил, что ранее, в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным также обсуждался вопрос Минских соглашений. При этом президент России подтвердил готовность соблюдать достигнутые договоренности.
"И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", – сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве.
Президент Франции отметил, что общее желание выполнять Минские соглашения – это "единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение".
"На базе этих обязательств – России и Украины – у нас есть возможность продвинуться в переговорах", – сказал Макрон.
Он также заявил, что Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером во вторник Макрон также прибыл в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения Минских соглашений для решения украинского кризиса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.