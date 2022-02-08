https://ru.sputnik.md/20220208/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48672333.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-08T09:34+0200

2022-02-08T09:34+0200

2022-02-08T09:34+0200

коронавирус

в молдове

статистика

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik.В Молдове лабораторным путем подтверждено 2 742 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник. В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: по четыре - из России, Украины и Румынии, 2 из Израиля и 1 из Германии.За минувшие сутки проведено 10 648 тестов, в том числе 8 805 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 471 524.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 138 случаев инфицирования: 34 – у врачей, 69 – у медсестер, 35 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3 329 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 241 пациент (к аппаратам ИВЛ подключено 37 человек).В то же время за сутки выздоровел 3 781 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 414 014.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 803.

https://ru.sputnik.md/20220206/vrach-produkty-zarazhenie-shtamm-omikron-48642408.html

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, статистика