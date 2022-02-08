https://ru.sputnik.md/20220208/moldova-azerbaydzhanskiy-gaz-48716935.html

Сможет ли в Молдове азербайджанский газ заменить российский

Сможет ли в Молдове азербайджанский газ заменить российский

Политическая составляющая мешает странам СНГ эффективно между собой торговать и развивать экономические связи.

2022-02-08T18:33+0200

2022-02-08T18:33+0200

2022-02-08T18:56+0200

экономика

молдова

азербайджан

россия

газ

экспорт

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Для стран постсоветского пространства, в том числе Молдовы, по-прежнему не существует реальной альтернативы российскому газу. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал азербайджанский экономист Эльшад Мамедов.Эксперт отмечает, что в последние месяцы европейские чиновники все активнее обращаются к руководству самых разных стран в поисках новых поставщиков газа.При этом Мамедов подчеркивает, что Азербайджан ныне в высокой степени загружен собственными экспортными обязательствами. В стране наращивается газодобыча, но одновременно растет и внутреннее потребление.Кроме того, Азербайджан в последнее время существенно нарастил поставки газа в Турцию и – через Южный газотранспортный коридор – в Европу.Также, по мнению Мамедова, экспорт газа в Молдову принципиально не может стать некой спорной темой в отношениях Азербайджана и Российской Федерации.Ни Россия, ни Азербайджан, говорит экономист, не испытывают ни малейших проблем с точки зрения поиска рынков сбыта для своего газа. Цены на газ как в Европе, так и в других частях земного шара существенно растут – только за последние годы на мировом спотовом рынке они поднялись более чем в 10 раз."Руководство России, "Газпром" предложили существенные скидки на газ для Молдовы. Азербайджан тоже мог бы оказать Кишиневу поддержку в том, что касается поставок энергоресурсов, как это в свое время было сделано в отношении Белоруссии", – полагает Мамедов.Но в любом случае, по его оценкам, газ из Азербайджана по определению не может быть для Молдовы более дешевым, нежели топливо из России:Вместе с тем с точки зрения азербайджанского эксперта, на пространстве СНГ к газовому вопросу примешиваются проблемы отнюдь не экономического характера."Мы, к огромному сожалению, видим, что политики в некоторых странах постсоветского пространства принимают абсурдные решения. Как, например, на Украине, которая покупает тот же российский газ по каким-то замысловатым схемам, объявляя этот газ, условно, швейцарским. Это в конечном счете не выгодно никому – ни России, ни государствам нашего региона в целом", – считает Мамедов.Он утверждает: если бы политическая составляющая не играла столь большую роль в экономических отношениях на пространстве СНГ, страны Содружества могли бы куда более комфортно торговать, углубляя горизонтальные экономические связи.Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане с 8 по 10 февраля. Как отметили в министерстве, Попеску прибыл в Баку по приглашению своего азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.Напомним, ранее с визитом в Баку находился вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он принял участие в министерской встрече совета Южного газового коридора. Молдавский вице-премьер проинформировал министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова о текущей ситуации с поставками природного газа в страну и отметил перспективы сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере.

https://ru.sputnik.md/20220205/gazokhranilische-evropa-48629999.html

https://ru.sputnik.md/20220208/niku-popesku-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-azerbaydzhan-48698814.html

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молдова, азербайджан, россия, газ, экспорт