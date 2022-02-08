https://ru.sputnik.md/20220208/moldovagaz-nebytovykh-potrebitely-optimalnye-sroki-oplata-schet-48692805.html
"Молдовагаз" просит небытовых потребителей в оптимальные сроки оплатить счета
"Молдовагаз" просит небытовых потребителей в оптимальные сроки оплатить счета
АО "Молдавагаз" обратилось к небытовым потребителям с просьбой в оптимальные сроки оплатить счета за природный газ
2022-02-08T11:05+0200
2022-02-08T11:05+0200
2022-02-08T11:05+0200
общество
молдовагаз
потребители
оплата
счета
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. АО "Молдавагаз" обратилось к небытовым потребителям с просьбой в оптимальные сроки оплатить счета за природный газ."Молдовагаз" также уведомил о том, что завершился процесс снятия данных с газовых счетчиков и выставления счетов за природный газ, поставленный небытовым потребителям в январе 2022 года. Счет-фактуры на оплату за январь 2022 года уже отправлены конечным небытовым потребителям.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал Чебан в онлайн-эфире.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-nare-tarif-gaz-48001534.html
https://ru.sputnik.md/20220207/vadim-cheban-gazprom-byl-vsegda-loyalen-k-moldove-48680784.html
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молдовагаз, потребители, оплата, счета
"Молдовагаз" просит небытовых потребителей в оптимальные сроки оплатить счета
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До 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов за природный газ.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. АО "Молдавагаз" обратилось к небытовым потребителям с просьбой в оптимальные сроки оплатить счета за природный газ.
"В целях обеспечения выполнения со стороны АО "Молдовагаз" договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО "Газпром", и во избежание прекращения поставок природного газа, просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа", - сообщается на официальной странице поставщика в соцсети.
"Молдовагаз" также уведомил о том, что завершился процесс снятия данных с газовых счетчиков и выставления счетов за природный газ, поставленный небытовым потребителям в январе 2022 года. Счет-фактуры на оплату за январь 2022 года уже отправлены конечным небытовым потребителям.
Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенного между ним и поставщиком.
Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.
Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал Чебан в онлайн-эфире.
Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.