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На какой день после заражения "омикрон" проявляется у детей - ответ врача
На какой день после заражения "омикрон" проявляется у детей - ответ врача
Доктор медицинских наук рассказала, как быстро проявляются у детей симптомы заражения штаммом коронавируса "омикрон".
2022-02-08T12:12+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В беседе с РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, на 2-3 день после инфицирования.По предоставленной ею информации, в России в настоящее время чаще всего заболевают школьники "как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и за пределами образовательных учреждений".Руженцова уточнила, что анализ имеющихся данных показывает: мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола ребенка.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1" также заявила, что чаще всего инфицированию "омикроном" подвержены молодые люди, от 20 до 30 лет, а также подростки, так как у них очень высокая степень контактов.Она пояснила, что "омикрон" крайне быстро передается, вызывая при этом бессимптомное течение болезни.
https://ru.sputnik.md/20220203/uchenye-usloviya100-zarazheniya-omikron-48542709.html
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в мире, россия

На какой день после заражения "омикрон" проявляется у детей - ответ врача

12:12 08.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с COVID-19 в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Лечение детей с COVID-19 в ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Доктор медицинских наук рассказала, как быстро проявляются у детей симптомы заражения штаммом коронавируса "омикрон".
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В беседе с РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы "омикрона" у детей проявляются, как правило, на 2-3 день после инфицирования.
"После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до 7 дня", - отметила Руженцова.
По предоставленной ею информации, в России в настоящее время чаще всего заболевают школьники "как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и за пределами образовательных учреждений".
Руженцова уточнила, что анализ имеющихся данных показывает: мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола ребенка.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 1" также заявила, что чаще всего инфицированию "омикроном" подвержены молодые люди, от 20 до 30 лет, а также подростки, так как у них очень высокая степень контактов.
Она пояснила, что "омикрон" крайне быстро передается, вызывая при этом бессимптомное течение болезни.
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