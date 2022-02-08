https://ru.sputnik.md/20220208/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48696822.html

НАРЭ публикует цены на среду: топливо продолжает дорожать

НАРЭ публикует цены на среду: топливо продолжает дорожать

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.

2022-02-08T11:58+0200

2022-02-08T11:58+0200

2022-02-08T12:18+0200

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цены на топливо

бензин

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КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 9 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов, до 23,58 лея за литр.Цена на дизтопливо также вырастет на 15 банов, до 20,51 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220207/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48678896.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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молдова, в молдове, нарэ, цены на топливо, бензин