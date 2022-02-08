https://ru.sputnik.md/20220208/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48696822.html
НАРЭ публикует цены на среду: топливо продолжает дорожать
НАРЭ публикует цены на среду: топливо продолжает дорожать
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
2022-02-08T11:58+0200
2022-02-08T11:58+0200
2022-02-08T12:18+0200
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молдова
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нарэ
цены на топливо
бензин
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КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 9 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов, до 23,58 лея за литр.Цена на дизтопливо также вырастет на 15 банов, до 20,51 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220207/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48678896.html
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молдова, в молдове, нарэ, цены на топливо, бензин
НАРЭ публикует цены на среду: топливо продолжает дорожать
11:58 08.02.2022 (обновлено: 12:18 08.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные 9 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов, до 23,58 лея за литр.
Цена на дизтопливо также вырастет на 15 банов, до 20,51 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.