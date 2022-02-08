https://ru.sputnik.md/20220208/natsbanke-perenesli-datu-zasedaniya-po-resheniyu-denezhno-kreditnoy-politiki-48695086.html

В Нацбанке перенесли дату заседания по решению о денежно-кредитной политике

В Нацбанке перенесли дату заседания по решению о денежно-кредитной политике

Национальный банк Молдовы сообщил о том, что заседание по решению денежно-кредитной политики переносится на другую дату

2022-02-08T11:38+0200

2022-02-08T11:38+0200

2022-02-08T12:12+0200

экономика

банк

национальный банк

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы сообщил о том, что заседание по решению о денежно-кредитной политике, которое должно было состояться во вторник, 8 февраля, переносится на другую дату.Свое решение в НБМ объяснили тем, что на днях неофициальная информация о возможных решениях в сфере денежно-кредитной политики стала предметом для обсуждений в общественном пространстве. Национальный банк начал расследование для установления обстоятельств, при которых один из предполагаемых сценариев стал спекулятивным.Национальный банк отмечает, что все решения финансового учреждения должны быть независимыми.В понедельник депутат Раду Мариан заявил, что получил информацию о том, что во вторник, 8 февраля, НБМ повысит базовую ставку еще на два процентных пункта. Об этом Мариан написал в соцсети, назвав решение неправильным.Ранее, 13 января, Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на два процентных пункта - до 8,5 процента годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличились на 2 пункта — до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Повышен и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля — 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта, он составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике.

https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html

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2022

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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банк, национальный банк, в молдове