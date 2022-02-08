https://ru.sputnik.md/20220208/niku-popesku-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-azerbaydzhan-48698814.html
Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане
Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане
В повестке визита - развитие сотрудничества в контексте стратегической важности Южного газового коридора.
2022-02-08T12:25+0200
2022-02-08T12:25+0200
2022-02-08T12:51+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане с 8 по 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ. Как отметили в министерстве, Попеску прибыл в Баку по приглашению своего азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. По данным внешнеполитического ведомства, программа визита вице-премьера Нику Попеску в Баку также включает встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром сельского хозяйства Инамом Керимовым и президентом Агентства малого и среднего бизнеса Азербайджана Орханом Мамедовым.В среду, 9 февраля, министры иностранных дел Нику Попеску и Джейхун Байрамов проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.Напомним, ранее с визитом в Баку находился вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он принял участие в министерской встрече совета Южного газового коридора.
https://ru.sputnik.md/20220203/ya-v-baku-spynu-uchastvuet-v-ministerskoy-vstreche-soveta-yuzhnogo-gazovogo-koridora-48549263.html
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в молдове, молдова, нику попеску, ильхам алиев
Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане
12:25 08.02.2022 (обновлено: 12:51 08.02.2022) Подписаться на
В повестке визита - развитие сотрудничества в контексте стратегической важности Южного газового коридора.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску находится с рабочим визитом в Азербайджане с 8 по 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ.
Как отметили в министерстве, Попеску прибыл в Баку по приглашению своего азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.
"Цель визита - укрепление молдавско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах в контексте стратегической важности Южного газового коридора", - говорится в сообщении МИДЕИ.
По данным внешнеполитического ведомства, программа визита вице-премьера Нику Попеску в Баку также включает встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром сельского хозяйства Инамом Керимовым и президентом Агентства малого и среднего бизнеса Азербайджана Орханом Мамедовым.
В среду, 9 февраля, министры иностранных дел Нику Попеску и Джейхун Байрамов проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.
Напомним, ранее с визитом в Баку находился вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он принял участие в министерской встрече совета Южного газового коридора.