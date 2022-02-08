https://ru.sputnik.md/20220208/obyski-kpp-leushen-zaderzhano-pyat-chelovek-48711366.html

Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек

Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек

Обыски на КПП закончились задержанием пяти человек. Пограничников и таможенников подозревают во взяточничестве.

2022-02-08T16:39+0200

2022-02-08T16:39+0200

2022-02-08T16:45+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Три сотрудника Таможенной службы и двое сотрудников Пограничной полиции задержаны во вторник по итогам обысков на КПП "Леушень". Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, они проходят по делу о пассивной и активной коррупции и неоднократного совершения коррупционных действий. По данным прокуратуры, всего прошел 21 обыск в офисах, домах и автомобилях девятерых пограничников и трех таможенников с КПП "Леушень". По итогам проверок были найдены и изъяты документы, журналы, деньги, мобильные телефоны и другие предметы. "Мониторинг фигурантов дела проходил с октября 2021 года по февраль 2022 года в пунктах пропуска на молдо-румынской границе. Сотрудники служб при исполнении своих обязанностей систематически требовали, принимали и получали деньги, реализуя таким образом несколько преступных схем", - говорится в сообщении прокуратуры. Так, были задокументированы в целом девять пограничников за 64 коррупционных преступлений. Предполагается, что они брали взятки до 200 евро. Также были зафиксированы нарушения других трех таможенников за 26 взяток от 50 до 200 евро.

https://ru.sputnik.md/20220207/poddelnye-sertifikaty-covid-19-bolee-sotni-vydali-bolnitse-kishinev-48658645.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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