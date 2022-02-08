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Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек
Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек
Обыски на КПП закончились задержанием пяти человек. Пограничников и таможенников подозревают во взяточничестве.
2022-02-08T16:39+0200
2022-02-08T16:45+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Три сотрудника Таможенной службы и двое сотрудников Пограничной полиции задержаны во вторник по итогам обысков на КПП "Леушень". Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре. Как отметили в ведомстве, они проходят по делу о пассивной и активной коррупции и неоднократного совершения коррупционных действий. По данным прокуратуры, всего прошел 21 обыск в офисах, домах и автомобилях девятерых пограничников и трех таможенников с КПП "Леушень". По итогам проверок были найдены и изъяты документы, журналы, деньги, мобильные телефоны и другие предметы. "Мониторинг фигурантов дела проходил с октября 2021 года по февраль 2022 года в пунктах пропуска на молдо-румынской границе. Сотрудники служб при исполнении своих обязанностей систематически требовали, принимали и получали деньги, реализуя таким образом несколько преступных схем", - говорится в сообщении прокуратуры. Так, были задокументированы в целом девять пограничников за 64 коррупционных преступлений. Предполагается, что они брали взятки до 200 евро. Также были зафиксированы нарушения других трех таможенников за 26 взяток от 50 до 200 евро.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, обыски, задержания, кпп, леушень

Итоги обысков на КПП "Леушень": задержано пять человек

16:39 08.02.2022 (обновлено: 16:45 08.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausОфицеры НАЦ в суде
Офицеры НАЦ в суде - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Обыски на КПП закончились задержанием пяти человек, подозреваемых в коррупции.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Три сотрудника Таможенной службы и двое сотрудников Пограничной полиции задержаны во вторник по итогам обысков на КПП "Леушень". Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, они проходят по делу о пассивной и активной коррупции и неоднократного совершения коррупционных действий.
По данным прокуратуры, всего прошел 21 обыск в офисах, домах и автомобилях девятерых пограничников и трех таможенников с КПП "Леушень". По итогам проверок были найдены и изъяты документы, журналы, деньги, мобильные телефоны и другие предметы.
"Мониторинг фигурантов дела проходил с октября 2021 года по февраль 2022 года в пунктах пропуска на молдо-румынской границе. Сотрудники служб при исполнении своих обязанностей систематически требовали, принимали и получали деньги, реализуя таким образом несколько преступных схем", - говорится в сообщении прокуратуры.
Так, были задокументированы в целом девять пограничников за 64 коррупционных преступлений. Предполагается, что они брали взятки до 200 евро.
Также были зафиксированы нарушения других трех таможенников за 26 взяток от 50 до 200 евро.
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