https://ru.sputnik.md/20220208/obyski-na-tamozhne-kto-pod-podozreniem-u-pravookhraniteley-48686953.html

Обыски на таможне: кто под подозрением у правоохранителей

Обыски на таможне: кто под подозрением у правоохранителей

Сотрудники нескольких правоохранительных структур наведались с обысками на таможенный пункт Леушены на границе с Румынией.

2022-02-08T09:15+0200

2022-02-08T09:15+0200

2022-02-08T09:15+0200

общество

в молдове

таможня

обыски

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, Оперативного инспекционного управления Погранполиции, Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД, Таможенной службы проводят с утра вторника обыски на приграничном с Румынией погранпункте Леушены. Об этом сообщила Главная инспекция пограничной полиции.Так, статье 324 УК Молдовы соответствует такое правонарушение, как пассивная коррупция, а статье 325 - активная коррупция.Ведомство также сообщило, что в рамках проведенных следственных мероприятий были выявлены схемы незаконного получения денежных средств. Составлены протоколы на нескольких сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы, совершивших коррупционные действия.

https://ru.sputnik.md/20220207/obyski-meduchrezhdenii-kishinev-politsii-priznali-oshibku-48664176.html

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2022

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

в молдове, таможня, обыски