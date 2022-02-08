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Обыски на таможне: кто под подозрением у правоохранителей
Обыски на таможне: кто под подозрением у правоохранителей
Сотрудники нескольких правоохранительных структур наведались с обысками на таможенный пункт Леушены на границе с Румынией.
2022-02-08T09:15+0200
2022-02-08T09:15+0200
общество
в молдове
таможня
обыски
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, Оперативного инспекционного управления Погранполиции, Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД, Таможенной службы проводят с утра вторника обыски на приграничном с Румынией погранпункте Леушены. Об этом сообщила Главная инспекция пограничной полиции.Так, статье 324 УК Молдовы соответствует такое правонарушение, как пассивная коррупция, а статье 325 - активная коррупция.Ведомство также сообщило, что в рамках проведенных следственных мероприятий были выявлены схемы незаконного получения денежных средств. Составлены протоколы на нескольких сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы, совершивших коррупционные действия.
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Ольга Мынзат
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в молдове, таможня, обыски

Обыски на таможне: кто под подозрением у правоохранителей

09:15 08.02.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăТаможенный пункт Леушены
Таможенный пункт Леушены - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Ольга Мынзат
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С утра вторника сотрудники нескольких правоохранительных структур наведались с обысками на таможенный пункт Леушены на границе с Румынией.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, Оперативного инспекционного управления Погранполиции, Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД, Таможенной службы проводят с утра вторника обыски на приграничном с Румынией погранпункте Леушены. Об этом сообщила Главная инспекция пограничной полиции.
"Обыски были начаты на основании уголовного дела, возбужденного Антикоррупционной прокуратурой по статьям 324 и 325 Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.
Так, статье 324 УК Молдовы соответствует такое правонарушение, как пассивная коррупция, а статье 325 - активная коррупция.
Ведомство также сообщило, что в рамках проведенных следственных мероприятий были выявлены схемы незаконного получения денежных средств. Составлены протоколы на нескольких сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы, совершивших коррупционные действия.
Poliția - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
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