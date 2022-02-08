https://ru.sputnik.md/20220208/omikron-ukhodi-s-moldovy-von-ili-kogda-vse-eto-zakonchitsya--48667254.html

Омикрон, омикрон, уходи с Молдовы вон, или Когда все это закончится

Омикрон, омикрон, уходи с Молдовы вон, или Когда все это закончится

Когда закончится пандемия коронавируса нового типа

2022-02-08T08:30+0200

2022-02-08T08:30+0200

2022-02-08T08:30+0200

радио

эпидемия

вакцинация

иммунитет

в молдове

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Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, об этом в своем еженедельном отчете проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.К чему может привести распространение нового подвида? Спасет ли нас всех коллективный иммунитет? Ждать ли новых эффективных вакцин?Обо всем этом расскажут эксперты - вирусолог института Гамалеи, известный ученый Анатолий Альтштейн и врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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эпидемия, вакцинация, иммунитет, в молдове, видео