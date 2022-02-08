https://ru.sputnik.md/20220208/omikron-ukhodi-s-moldovy-von-ili-kogda-vse-eto-zakonchitsya--48667254.html
Омикрон, омикрон, уходи с Молдовы вон, или Когда все это закончится
Омикрон, омикрон, уходи с Молдовы вон, или Когда все это закончится
Когда закончится пандемия коронавируса нового типа
2022-02-08T08:30+0200
2022-02-08T08:30+0200
2022-02-08T08:30+0200
радио
эпидемия
вакцинация
иммунитет
в молдове
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Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, об этом в своем еженедельном отчете проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.К чему может привести распространение нового подвида? Спасет ли нас всех коллективный иммунитет? Ждать ли новых эффективных вакцин?Обо всем этом расскажут эксперты - вирусолог института Гамалеи, известный ученый Анатолий Альтштейн и врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
эпидемия, вакцинация, иммунитет, в молдове, видео
Омикрон, омикрон, уходи с Молдовы вон, или Когда все это закончится
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" разбираемся в том, когда прекратится пандемия коронавируса нового типа – и случится ли это вообще.
Подвид штамма коронавируса "омикрон" ВА.2 нашли в 57 странах, об этом в своем еженедельном отчете проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. У "омикрона" есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.
К чему может привести распространение нового подвида? Спасет ли нас всех коллективный иммунитет? Ждать ли новых эффективных вакцин?
Обо всем этом расскажут эксперты - вирусолог института Гамалеи, известный ученый Анатолий Альтштейн и врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.