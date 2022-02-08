https://ru.sputnik.md/20220208/omikron-ustalost-simptomy-48709129.html

"Омикрон" или усталость – ученые назвали симптомы, которые легко спутать

"Омикрон" или усталость – ученые назвали симптомы, которые легко спутать

Боли в мышцах, суставах и в спине могут быть ранним признаком заболевания COVID. Как их отличить от обычного переутомления.

2022-02-08T23:30+0200

2022-02-08T23:30+0200

2022-02-08T23:30+0200

коронавирус

ученые

симптом

усталость

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" имеет ряд симптомов, похожих на типичное переутомление. Этот вариант вируса широко распространился в Великобритании, что позволило ученым исследовать признаки заболевания, сообщает британская Daily Express.Так, исследователи обратили внимание на то, что многие инфицированные штаммом "омикрон" жаловались на недомогания, связанные с болью в спине и плечах, а также в суставах по всему телу.При этом, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), такие боли могут периодически появляться и исчезать на протяжении всего заболевания.По данным приложения ZOE Covid Symptom Study, созданного для сбора информации о симптомах инфицирования коронавирусом, мышечные боли могут быть признаком заболевания COVID-19. Специалисты, изучившие данные, подчеркивают, что боли в мышцах при заражении "омикроном" могут быть настолько сильными, что пациент не в состоянии выполнять повседневные задачи.Исследователи утверждают, что мышечные боли при "омикроне", как правило, появляются на ранних этапах заболевания. Длиться они могут разное время, в зависимости от возраста пациента.Как правило, у детей это состояние сохраняется до четырех дней, у взрослых в возрасте от 16 до 35 лет – пять дней, семь дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней у людей старше 65 лет.Штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили 11 января.

https://ru.sputnik.md/20220208/na-kakoy-den-posle-zarazheniya-omikron-proyavlyaetsya-u-detey---otvet-vracha-48689758.html

https://ru.sputnik.md/20220206/vrach-produkty-zarazhenie-shtamm-omikron-48642408.html

https://ru.sputnik.md/20220206/covid-19-menyaet-vozrast-cheloveka-48637436.html

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ученые, симптом, усталость