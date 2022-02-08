https://ru.sputnik.md/20220208/opros-neytralnost-moldovy-zalogom-bezopasnosti-48702380.html
Опрос: большинство молдаван считают нейтралитет страны залогом безопасности
Опрос: большинство молдаван считают нейтралитет страны залогом безопасности
Большинство опрошенных хотят, чтобы Молдова осталась нейтральной. Также многие считают, что за последние два года стало жить хуже.
2022-02-08T13:31+0200
2022-02-08T13:31+0200
2022-02-08T13:57+0200
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молдова
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Залог безопасности Молдовы - оставаться нейтральной, так считает 47% респондентов опроса, проведенного Институтом политических наук и международных отношений "Иоан И.К. Брэтиану" Румынской академии, в партнерстве с Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.В то же время 49,6% участников опроса выступили против объединения с Румынией, за высказалось чуть более 34%, не смогли ответить чуть более 10%.Также в опросе задавали вопрос, в правильном ли направлении движется Молдова в своем развитии. Так, 65,1% посчитали, что не в правильном. Поддержали нынешнее направление 23,6%. Согласно опросу, экономическую и политическую ситуацию считают нестабильной 46%, не совсем стабильной - 39,4%, изменения за прошедший год считают недемократичными 34,2%, не совсем демократичными - 31,5%.По сравнению с 2020 годом жители стали жить хуже (38,6%) намного хуже (41,5%).Главной проблемой участники опроса назвали рост цен (73%), а также - низкие зарплаты и пенсии (60%). Далее следуют безработица (28,9) и бедность (27%). Политиком, который пользуется наибольшим доверием - оказался мэр Кишинева Ион Чебан (44%), на втором месте экс-президент Игорь Додон ( 38,4%), на третьем расположилась президент Майя Санду (37,6%). Илан Шор набрал 31%. Опрос проводили с 25 января по 5 февраля.В опросе приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов.
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в молдове, молдова, опрос, румыния
Опрос: большинство молдаван считают нейтралитет страны залогом безопасности
13:31 08.02.2022 (обновлено: 13:57 08.02.2022) Подписаться на
Большинство опрошенных хотят, чтобы Молдова осталась нейтральной. Также многие считают, что за последние два года стало жить хуже.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Залог безопасности Молдовы - оставаться нейтральной, так считает 47% респондентов опроса, проведенного Институтом политических наук и международных отношений "Иоан И.К. Брэтиану" Румынской академии, в партнерстве с Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.
В то же время 49,6% участников опроса выступили против объединения с Румынией, за высказалось чуть более 34%, не смогли ответить чуть более 10%.
Также в опросе задавали вопрос, в правильном ли направлении движется Молдова в своем развитии.
Так, 65,1% посчитали, что не в правильном. Поддержали нынешнее направление 23,6%.
Согласно опросу, экономическую и политическую ситуацию считают нестабильной 46%, не совсем стабильной - 39,4%, изменения за прошедший год считают недемократичными 34,2%, не совсем демократичными - 31,5%.
По сравнению с 2020 годом жители стали жить хуже (38,6%) намного хуже (41,5%).
Главной проблемой участники опроса назвали рост цен (73%), а также - низкие зарплаты и пенсии (60%). Далее следуют безработица (28,9) и бедность (27%).
Политиком, который пользуется наибольшим доверием - оказался мэр
Кишинева Ион Чебан (44%), на втором месте экс-президент Игорь Додон ( 38,4%), на третьем расположилась президент Майя Санду (37,6%). Илан Шор набрал 31%.
Опрос проводили с 25 января по 5 февраля.
В опросе приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов.