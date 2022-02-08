https://ru.sputnik.md/20220208/parlament-moldova-poyavitsya-novyy-deputat-48711709.html

В парламенте Молдовы появится новый депутат

В парламенте Молдовы появится новый депутат

В парламенте Молдовы появится новый депутат, который займет место ушедшего из жизни парламентария.

2022-02-08T17:04+0200

2022-02-08T17:04+0200

2022-02-08T17:32+0200

общество

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молдова

цик

центральная избирательная комиссия

мандат

депутат

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Александра Нестеровского, который является следующим в списке блока.Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ. На этом же заседании члены ЦИК утвердили Отчет о деятельности учреждения за прошлый год и План мероприятий на текущий год.Также центральным избирательным органом утверждены отчет о деятельности Центра непрерывного обучения избирателей за 2021 год и План его деятельности на 2022 год.

https://ru.sputnik.md/20220125/ushel-iz-zhizni-deputat-parlament-48291938.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, цик, центральная избирательная комиссия, мандат, депутат