https://ru.sputnik.md/20220208/parlament-moldova-poyavitsya-novyy-deputat-48711709.html
В парламенте Молдовы появится новый депутат
В парламенте Молдовы появится новый депутат
В парламенте Молдовы появится новый депутат, который займет место ушедшего из жизни парламентария.
2022-02-08T17:04+0200
2022-02-08T17:04+0200
2022-02-08T17:32+0200
общество
в молдове
молдова
цик
центральная избирательная комиссия
мандат
депутат
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Александра Нестеровского, который является следующим в списке блока.Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ. На этом же заседании члены ЦИК утвердили Отчет о деятельности учреждения за прошлый год и План мероприятий на текущий год.Также центральным избирательным органом утверждены отчет о деятельности Центра непрерывного обучения избирателей за 2021 год и План его деятельности на 2022 год.
https://ru.sputnik.md/20220125/ushel-iz-zhizni-deputat-parlament-48291938.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цик, центральная избирательная комиссия, мандат, депутат
В парламенте Молдовы появится новый депутат
17:04 08.02.2022 (обновлено: 17:32 08.02.2022) Подписаться на
В законодательном органе Молдовы появится новый депутат, который займет место ушедшего из жизни парламентария.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.
В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Александра Нестеровского, который является следующим в списке блока.
Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ.
На этом же заседании члены ЦИК утвердили Отчет о деятельности учреждения за прошлый год и План мероприятий на текущий год.
Также центральным избирательным органом утверждены отчет о деятельности Центра непрерывного обучения избирателей за 2021 год и План его деятельности на 2022 год.