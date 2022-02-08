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https://ru.sputnik.md/20220208/pervoe-ugolovnoe-delo-moshennichestvo-metalferos-48718968.html
Прокуроры передали в суд первое уголовное дело о мошенничестве на Metalferos
Прокуроры передали в суд первое уголовное дело о мошенничестве на Metalferos
В прокуратуре отмечают, что в отношении еще четырех преступных групп расследование продолжается.
2022-02-08T19:59+0200
2022-02-08T20:06+0200
прокуратура
уголовное дело
metalferos
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Прокуратура передала в суд уголовное дело по одной из пяти преступных групп, объединенных под общим названием Metalferos. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.В переданном в суд деле фигурируют восемь человек. Их обвиняют в создании и руководстве преступной группой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.По данным обвинения, в 2018-2019 годах руководитель преступной группы вместе с директором Metalferos подписывали контракты на закупку металлолома у экономических агентов, предложенных организатором преступной группы, которым предлагалась более выгодная цена.Позже на основании мошеннических схем члены преступной группы снимали деньги со счетов экономических агентов.По подсчетам прокуроров, в результате преступной деятельности Metalferos накопил убытков в размере 736 миллионов леев.В прокуратуре отмечают, что в отношении других четырех преступных групп расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211108/prokuratura-arest-byvshyy-direktor-metalferos-46251188.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, уголовное дело, metalferos, в молдове, молдова

Прокуроры передали в суд первое уголовное дело о мошенничестве на Metalferos

19:59 08.02.2022 (обновлено: 20:06 08.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausГенеральная прокуратура РМ
Генеральная прокуратура РМ - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Дело по одной из пяти преступных групп на Metalferos передано в суд, в отношении еще четырех расследование продолжается.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Прокуратура передала в суд уголовное дело по одной из пяти преступных групп, объединенных под общим названием Metalferos. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В переданном в суд деле фигурируют восемь человек. Их обвиняют в создании и руководстве преступной группой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
По данным обвинения, в 2018-2019 годах руководитель преступной группы вместе с директором Metalferos подписывали контракты на закупку металлолома у экономических агентов, предложенных организатором преступной группы, которым предлагалась более выгодная цена.
Позже на основании мошеннических схем члены преступной группы снимали деньги со счетов экономических агентов.

"После получения наличных члены преступной группы, исполняя указания руководителя, передавали эти деньги ему", — говорится в сообщении прокуратуры.

По подсчетам прокуроров, в результате преступной деятельности Metalferos накопил убытков в размере 736 миллионов леев.
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Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos
8 ноября 2021, 17:22
В прокуратуре отмечают, что в отношении других четырех преступных групп расследование продолжается.
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