https://ru.sputnik.md/20220208/pervoe-ugolovnoe-delo-moshennichestvo-metalferos-48718968.html

Прокуроры передали в суд первое уголовное дело о мошенничестве на Metalferos

Прокуроры передали в суд первое уголовное дело о мошенничестве на Metalferos

В прокуратуре отмечают, что в отношении еще четырех преступных групп расследование продолжается.

2022-02-08T19:59+0200

2022-02-08T19:59+0200

2022-02-08T20:06+0200

прокуратура

уголовное дело

metalferos

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50183f6244a246e1a3734cbd751f5fc2.jpg

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Прокуратура передала в суд уголовное дело по одной из пяти преступных групп, объединенных под общим названием Metalferos. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.В переданном в суд деле фигурируют восемь человек. Их обвиняют в создании и руководстве преступной группой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.По данным обвинения, в 2018-2019 годах руководитель преступной группы вместе с директором Metalferos подписывали контракты на закупку металлолома у экономических агентов, предложенных организатором преступной группы, которым предлагалась более выгодная цена.Позже на основании мошеннических схем члены преступной группы снимали деньги со счетов экономических агентов.По подсчетам прокуроров, в результате преступной деятельности Metalferos накопил убытков в размере 736 миллионов леев.В прокуратуре отмечают, что в отношении других четырех преступных групп расследование продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211108/prokuratura-arest-byvshyy-direktor-metalferos-46251188.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, уголовное дело, metalferos, в молдове, молдова