https://ru.sputnik.md/20220208/plan-nbm-povysit-stavku-kredit--usugubit-situatsiyu-48712964.html

Эксперт - о планах НБМ повысить ставку по кредитам: только усугубит ситуацию

Эксперт - о планах НБМ повысить ставку по кредитам: только усугубит ситуацию

Почему возможное повышение базовой ставки НБМ, вместо сдерживания инфляции, наоборот, еще больнее ударит по экономике.

2022-02-08T17:21+0200

2022-02-08T17:21+0200

2022-02-08T18:07+0200

кредиты

нацбанк

экономика

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Повышение базовой ставки Нацбанка, применяемой к операциям денежно-кредитной политики, это неэффективная и вредная для экономики мера. Об этом Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Специалист убежден, что возможное будущее, как и предыдущее, повышение ставки на 2 процентных пункта не просто не поможет сдержать инфляцию, но и усугубит экономическую ситуацию в стране.О том, что на очередном заседании Исполнительный комитет НБМ собирается повысить базовую ставку на 2% до 10,5%, в соцсети 7 февраля сообщил депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан.Депутат раскритиковал планы НБМ и предложил регулятору ограничивать только потребительские кредиты.На следующий день Национальный банк Молдовы распространил заявление, в котором объявил, что начал расследование для установления обстоятельств, при которых один из "смоделированных сценариев стал поводом для спекуляций".В НБМ заявили, что заседание по мерам денежно-кредитной политики переносится на другую дату и пообещали любые решения принимать независимо.Отметим, что повышение базовой ставки НБМ обычно влечет за собой и неминуемый рост привязанной к ней ставки по кредитам, которая на данный момент уже составляет 10,5%. В случае повышения базовой ставки на 2% ставка по кредитам достигнет 12,5 процентов соответственно.Виорел Гырбу в комментарии Sputnik Молдова новое повышение ставки по кредитам раскритиковал. По его словам, такое решение регулятора бессмысленно."Это только усугубляет экономическую ситуацию. Сейчас экономическим агентам и так очень сложно. Нужно развиваться, инвестировать, привлекать инвестиции для поддержания в нынешней сложной ситуации. А Нацбанк, к сожалению, только ухудшает ситуацию. И до этого ухудшение базовой ставки было лишено экономического обоснования. На этом этапе ситуация та же", — утверждает Гырбу.Инфляция, по словам эксперта, это еще и возможность для развития экономических агентов.По словам Гырбу, раз цены в стране остаются высокими, значит население пока еще поддерживает высокий уровень спроса и готово покупать по возросшим ценам."Население продолжает потреблять по нынешним ценам. Это повод что-либо предпринимать. Можно воспользовавшись высокой ценой на импорт и начать что-либо производить в Молдове. Для этого нужны кредиты и четкая политика Министерства экономики", — считает Гырбу.Эксперт также считает, что куда более своевременной мерой было бы ограничение потребительского кредитования."Можно найти другие инструменты. Например, лимитировать кредитование для потребления. Потребительские кредиты, которые коммерческие банки выдают гражданам для потребительских нужд", — говорит Гырбу.По словам специалиста, у Нацбанка есть инструменты, которые позволили бы уменьшить объемы потребительского кредитования.По словам Виорела Гырбу, хоть у Нацбанка нет возможности напрямую влиять на микро-финансовые организации, регулятор может использовать косвенные способы воздействия."Микрофинансовые организации также кредитуются у банков и выдают кредиты за счет денег, которые берут в молдавских банках. Соответственно, есть возможность через банки повлиять", — говорит эксперт.Он отметил, что в настоящий момент ведутся дискуссии о том, чтобы передать полномочия по регулированию деятельности микрокредитных организаций Национальному банку, но на данном этапе такого решения еще нет.Напомним, в середине января НБМ уже повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на два процентных пункта - до 8,5 процента годовых.Процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличились на 2 пункта — до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Повышен и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля — 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта, он составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.Поэтапным повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике.В январе в качестве аргумента в пользу повышения ставок в учреждении указывали на сохраняющуюся тенденцию роста потребительских кредитов в конце 2021 года, близкую к историческим максимумам. Объем потребительских кредитов увеличился на 46,7% в годовом выражении.До этого НБМ повышал базовую ставку в декабре 2021 года. Тогда она выросла на один процентный пункт – до 6,50 процента годовых.

https://ru.sputnik.md/20220208/natsbanke-perenesli-datu-zasedaniya-po-resheniyu-denezhno-kreditnoy-politiki-48695086.html

https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html

https://ru.sputnik.md/20211203/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-po-kreditam-46925447.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кредиты, нацбанк