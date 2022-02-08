https://ru.sputnik.md/20220208/pochemu-reyting-mayi-sandu-snizhaetsya-48720419.html
Почему рейтинг Майи Санду снижается
Почему рейтинг Майи Санду снижается
Эксперт прокомментировал ситуацию на молдавском политическом Олимпе, а также озвучил прогноз для местных политсил.
2022-02-08T21:03+0200
2022-02-08T21:03+0200
2022-02-08T21:49+0200
радио
молдова
рейтинг
майя санду
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Рейтинги правящей партии PAS и президента Молдовы Майи Санду скатываются вниз. Так прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря результаты опроса, представленного во вторник IDIS Viitorul.По его словам, можно поспорить по поводу скорости этого снижения, но очевидно, что партия власти сейчас находится не в лучшей форме.Как отметил аналитик, при этом наблюдается определенное повышение рейтинга оппозиционных сил, находящихся в парламенте Молдовы."Плюс ко всему мы видим, как в опросах все больше приковывается интерес к примару Кишинева Иону Чебану как к новому политическому лицу на национальном уровне. Эти тенденции, думаю, сейчас ощущаются и будут чувствоваться впредь. Других претендентов на то, чтобы забрать лидерство или активно включиться в политическую борьбе нет. Хотя, возможно, существует потенциал и для других игроков", – отметил Чуря.Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% (– 0,4 процентных пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то за PAS готовы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, рейтинг, майя санду, видео
Почему рейтинг Майи Санду снижается
21:03 08.02.2022 (обновлено: 21:49 08.02.2022) Подписаться на
Эксперт прокомментировал ситуацию на молдавском политическом Олимпе, а также озвучил прогноз для местных политсил.
Рейтинги правящей партии PAS и президента Молдовы Майи Санду скатываются вниз. Так прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
политолог Корнелиу Чуря результаты опроса, представленного во вторник IDIS Viitorul.
"Можно отметить существование определенной динамики в том плане, что партия PAS и Майя Санду сбавляют обороты, их рейтинги проседают, несмотря на то, что некоторые цифры еще указывают на лидирующие позиции. Очевидно, что в нынешних условиях – при повышении цен – популярность Майи Санду скатывается вниз", – сказал Чуря.
По его словам, можно поспорить по поводу скорости этого снижения, но очевидно, что партия власти сейчас находится не в лучшей форме.
Как отметил аналитик, при этом наблюдается определенное повышение рейтинга оппозиционных сил, находящихся в парламенте Молдовы.
"Плюс ко всему мы видим, как в опросах все больше приковывается интерес к примару Кишинева Иону Чебану как к новому политическому лицу на национальном уровне. Эти тенденции, думаю, сейчас ощущаются и будут чувствоваться впредь. Других претендентов на то, чтобы забрать лидерство или активно включиться в политическую борьбе нет. Хотя, возможно, существует потенциал и для других игроков", – отметил Чуря.
Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% (– 0,4 процентных пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то за PAS готовы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).
Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.