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Люди, звери и политики: в Ницце готовятся к грандиозному карнавалу
Люди, звери и политики: в Ницце готовятся к грандиозному карнавалу
Подготовка к грандиозному карнавалу в Ницце идет полным ходом. В этом году, как всегда, организаторы и участники обещают незабываемое зрелище.
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Люди, звери и политики: в Ницце готовятся к грандиозному карнавалу

23:00 08.02.2022
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Подготовка к грандиозному карнавалу в Ницце идет полным ходом. В этом году, как всегда, организаторы и участники обещают незабываемое зрелище.
© AFP 2021 / Valery Hache

Официально карнавал в Ницце организуют уже более 100 лет. Говорят, что традиция карнавала в Ницце уходит в глубь веков. Однако только в XIX веке за его проведение и организацию взялись власти столицы Лазурного берега.

Официально карнавал в Ницце организуют уже более 100 лет. Говорят, что традиция карнавала в Ницце уходит в глубь веков. Однако только в XIX веке за его проведение и организацию взялись власти столицы Лазурного берега. - Sputnik Молдова
1/10
© AFP 2021 / Valery Hache

Официально карнавал в Ницце организуют уже более 100 лет. Говорят, что традиция карнавала в Ницце уходит в глубь веков. Однако только в XIX веке за его проведение и организацию взялись власти столицы Лазурного берега.

© AFP 2021 / Valery Hache

Особым интересом публики пользуется парад гигантских фигур на механизированных платформах.

Особым интересом публики пользуется парад гигантских фигур на механизированных платформах. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / Valery Hache

Особым интересом публики пользуется парад гигантских фигур на механизированных платформах.

© AFP 2021 / Valery Hache

Парад гигантских фигур не только развлекает, но зачастую несет социальный и общественно-политический контекст, изображая политиков не самым приглядным образом.

Парад гигантских фигур не только развлекает, но зачастую несет социальный и общественно-политический контекст, изображая политиков не самым приглядным образом. - Sputnik Молдова
3/10
© AFP 2021 / Valery Hache

Парад гигантских фигур не только развлекает, но зачастую несет социальный и общественно-политический контекст, изображая политиков не самым приглядным образом.

© REUTERS / Eric Gaillard

Нынешний 2022 год для Франции – год выборов президента. Конечно же, на карнавале все в Ницце вспомнят всех кандидатов на высокий пост.

Нынешний 2022 год для Франции – год выборов президента. Конечно же, на карнавале все в Ницце вспомнят всех кандидатов на высокий пост. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Нынешний 2022 год для Франции – год выборов президента. Конечно же, на карнавале все в Ницце вспомнят всех кандидатов на высокий пост.

© REUTERS / Eric Gaillard

Достается от участников карнавала, как правило, не только французским политическим деятелям, но и еврочиновникам.

Достается от участников карнавала, как правило, не только французским политическим деятелям, но и еврочиновникам. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Достается от участников карнавала, как правило, не только французским политическим деятелям, но и еврочиновникам.

© REUTERS / Eric Gaillard

Эта фигура еще только на начальном этапе изготовления, но черты президента Франции Эммануэля Макрона легко узнаваемы.

Эта фигура еще только на начальном этапе изготовления, но черты президента Франции Эммануэля Макрона легко узнаваемы. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Эта фигура еще только на начальном этапе изготовления, но черты президента Франции Эммануэля Макрона легко узнаваемы.

© AFP 2021 / Valery Hache

Но не только политики в центре внимания карнавала в Ницце. Каждый год объявляется новая тема карнавала.

Но не только политики в центре внимания карнавала в Ницце. Каждый год объявляется новая тема карнавала. - Sputnik Молдова
7/10
© AFP 2021 / Valery Hache

Но не только политики в центре внимания карнавала в Ницце. Каждый год объявляется новая тема карнавала.

© REUTERS / Eric Gaillard

По традиции, тема карнавала в Ницце начинается со слова "король". В 2022 году это "Король зверей". Вот, собственно, и он сам.

По традиции, тема карнавала в Ницце начинается со слова &quot;король&quot;. В 2022 году это &quot;Король зверей&quot;. Вот, собственно, и он сам. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Eric Gaillard

По традиции, тема карнавала в Ницце начинается со слова "король". В 2022 году это "Король зверей". Вот, собственно, и он сам.

© REUTERS / Eric Gaillard

Эти крысы, похоже, сбежали с "Титаника".

Эти крысы, похоже, сбежали с &quot;Титаника&quot;. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Эти крысы, похоже, сбежали с "Титаника".

© REUTERS / Eric Gaillard

Конечно, не обойдется и без необычных сказочных персонажей на грядущем параде во время карнавала в Ницце.

Конечно, не обойдется и без необычных сказочных персонажей на грядущем параде во время карнавала в Ницце. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Конечно, не обойдется и без необычных сказочных персонажей на грядущем параде во время карнавала в Ницце.

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