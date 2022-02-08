Люди, звери и политики: в Ницце готовятся к грандиозному карнавалу

Официально карнавал в Ницце организуют уже более 100 лет. Говорят, что традиция карнавала в Ницце уходит в глубь веков. Однако только в XIX веке за его проведение и организацию взялись власти столицы Лазурного берега.
Официально карнавал в Ницце организуют уже более 100 лет. Говорят, что традиция карнавала в Ницце уходит в глубь веков. Однако только в XIX веке за его проведение и организацию взялись власти столицы Лазурного берега.
Особым интересом публики пользуется парад гигантских фигур на механизированных платформах.
Особым интересом публики пользуется парад гигантских фигур на механизированных платформах.
Парад гигантских фигур не только развлекает, но зачастую несет социальный и общественно-политический контекст, изображая политиков не самым приглядным образом.
Парад гигантских фигур не только развлекает, но зачастую несет социальный и общественно-политический контекст, изображая политиков не самым приглядным образом.
Нынешний 2022 год для Франции – год выборов президента. Конечно же, на карнавале все в Ницце вспомнят всех кандидатов на высокий пост.
Нынешний 2022 год для Франции – год выборов президента. Конечно же, на карнавале все в Ницце вспомнят всех кандидатов на высокий пост.
Достается от участников карнавала, как правило, не только французским политическим деятелям, но и еврочиновникам.
Достается от участников карнавала, как правило, не только французским политическим деятелям, но и еврочиновникам.
Эта фигура еще только на начальном этапе изготовления, но черты президента Франции Эммануэля Макрона легко узнаваемы.
Эта фигура еще только на начальном этапе изготовления, но черты президента Франции Эммануэля Макрона легко узнаваемы.
Но не только политики в центре внимания карнавала в Ницце. Каждый год объявляется новая тема карнавала.
Но не только политики в центре внимания карнавала в Ницце. Каждый год объявляется новая тема карнавала.
По традиции, тема карнавала в Ницце начинается со слова "король". В 2022 году это "Король зверей". Вот, собственно, и он сам.
По традиции, тема карнавала в Ницце начинается со слова "король". В 2022 году это "Король зверей". Вот, собственно, и он сам.
Эти крысы, похоже, сбежали с "Титаника".
Конечно, не обойдется и без необычных сказочных персонажей на грядущем параде во время карнавала в Ницце.
Конечно, не обойдется и без необычных сказочных персонажей на грядущем параде во время карнавала в Ницце.