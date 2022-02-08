https://ru.sputnik.md/20220208/pogodnye-rekordy-moldovy-8-fevralya-48682522.html

Погодные рекорды Молдовы 8 февраля

Погодные рекорды Молдовы 8 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

2022-02-08T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Самое теплое 8 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 36,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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