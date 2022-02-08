https://ru.sputnik.md/20220208/pogodnye-rekordy-moldovy-8-fevralya-48682522.html
Погодные рекорды Молдовы 8 февраля
Погодные рекорды Молдовы 8 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-08T00:01+0200
2022-02-08T00:01+0200
2022-02-08T00:01+0200
погода
климат
синоптики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2976/37/29763731_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_ec2b31c84409e7bdab321e012b125462.jpg
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Самое теплое 8 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 36,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2976/37/29763731_153:0:1753:1200_1920x0_80_0_0_639e285d47baea3b341688ea11de862a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
погода, климат, синоптики
Погодные рекорды Молдовы 8 февраля
Подписаться на
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Самое теплое 8 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,5 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 36,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.