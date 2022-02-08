https://ru.sputnik.md/20220208/protestuyuschie-dalnoboyschiki-v-kanade-perekryli-most-s-ssha-48694217.html

Протестующие дальнобойщики в Канаде перекрыли мост с США

Протестующие дальнобойщики в Канаде перекрыли мост с США

Протесты против коронавирусных ограничений в Канаде не стихают с конца января.

2022-02-08T14:50+0200

2022-02-08T14:50+0200

2022-02-08T14:50+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган) перекрыт протестующими в Канаде, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.Сообщается, что к мосту Амбассадор, одному из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде, протестующие водители тяжелых грузовиков прибыли в понедельник. Путепровод служит основным маршрутом для грузовых автомобилей.Полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты, в частности, расположенный в трех километрах от моста туннель. Департамент транспорта Мичигана во вторник рано утром опубликовал в Twitter сообщение, что мост по-прежнему закрыт."Мост в Детройте в сторону Канады закрыт", - говорится в сообщении.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://ru.sputnik.md/20220112/kanada-vznos-neprivitye-koronavirus-47950529.html

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