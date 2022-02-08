https://ru.sputnik.md/20220208/putin-minskim-soglasheniyam-po-ukraine-alternativy-net-48685221.html

Путин: минским соглашениям по Украине альтернативы нет

Путин: минским соглашениям по Украине альтернативы нет

На пресс-конференции по итогам российско-французского саммита президент РФ озвучил важнейшие его темы.

2022-02-08T08:45+0200

2022-02-08T08:45+0200

2022-02-08T08:46+0200

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. На переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы по гарантиям безопасности, сообщил на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин.Французский лидер прибыл в Москву в понедельник вечером. Переговоры президентов России и Франции продлились чуть более пяти часов, информирует РИА Новости.Он напомнил, что Франция в настоящее время председательствует в Совете ЕС."В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", - отметил Путин.Диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности для России не закончен"Их просто обошли": Путин подчеркнул, что в ответе США ни по одному из ключевых вопросов, в том числе нерасширению НАТО, неразмещению ударных систем возле границ России, возвращению инфраструктуры НАТО к 1997 году, просто "нет позиции".Он также отметил, что политика открытых дверей, о которой заявляет НАТО, нужна исключительно США.Путин напомнил,однако, что этот принцип включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.При этом президент России подчеркнул, что ни одного неисполнимого пункта в предложениях России по гарантиям безопасности нет."И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного", - сказал он.Путин заявил, что обеспокоенность России по гарантиям безопасности продиктована общеевропейской безопасностью и особо отметил, что диалог с НАТО пока не завершен."Я не считаю, что на этом наш диалог закончен ", - сказал Путин.Он проинформировал Эммануэля Макрона, что Россия готовит ответ США и НАТО. "Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим (ответ) в Вашингтон и Брюссель. (...) Господин президент проинформирован о сути нашей позиции", - сообщил Путин на пресс-конференции."Плохая песочница"Путин назвал действия западных стран, поддержавших насильственный захват власти на Украине, "плохой песочницей", отметив, что России такая игра не нравится.Российский лидер заявил, что западные страны поддержали государственный переворот на Украине, а России в этих условиях пришлось защищать крымчан."Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится", - сказал Путин.Если Украина войдет в НАТО и предпримет попытку вернуть Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, заявил Путин. Москва же будет делать все для того, чтобы найти компромиссы."Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это, я говорил, но мне очень бы хотелось все-таки, чтобы вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией", - заявил Путин.Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России несопоставим, напомнив при этом, что Россия - одна из ведущих ядерных держав."Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу", - сказал Путин.Он выразил благодарность своему французскому коллеге за предпринимаемые усли усилия."Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", - заверил Путин.Напомнив, что Россия 30 лет уговаривает НАТО не делать шаги, игнорирующие озабоченности Москвы, президент России задал вопрос: если все хотят безопасности, почему не хотят отказаться от размещения ударных систем у границ РФ?Минским соглашениям альтернативы нетПрезидент России прокомментировал отношение Киева к минским соглашениям."Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - заявил Путин.Он также подчеркнул, что минским соглашениям по Украине альтернативы нет."Что касается минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет", - сказал Путин.Он разъяснил, чем опасно вступление Украины в НАТО и заявил, что Россия не допустит попытки возвращения Крыма военным путем."Почему так опасно возможное принятие Украины (в НАТО – ред.)? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть РФ. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия - противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина - член НАТО, пятая статья не отменена, наоборот господин Байден недавно сказал, что пятая статья - это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО?" - спросил Путин.Макрону "непросто придется в Киеве"Владимир Путин выразил надежду, что те вопросы, которые собеседники обсудили в ходе российско-французских переговоров, Эммануэль Макрон обсудит во вторник в Киеве. При этом президенту Франции "непросто придется" на переговорах с руководством Украины, считает российский лидер.Сам Макрон, комментируя предложения России безопасности, заявил, что добиться результата будет нелегко, но выразил уверенность, что это получится.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников и создать горячие линии для экстренных контактов.

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