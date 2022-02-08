https://ru.sputnik.md/20220208/rf-vstupil-silu-zakon-pozhiznennom-zaklyuchenii-pedofilov-retsidivistov-48687774.html
В РФ вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
В РФ вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Спикер Госдумы прокомментировал новый закон, который касается наказания за насилие в отношении детей.
2022-02-08T11:35+0200
2022-02-08T11:35+0200
2022-02-08T11:35+0200
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В Российской Федерации в силу вступил Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.Спикер подчеркнул, что по данной проблеме в законодательстве еще много пробелов, что требует продолжения работы."Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам", - добавил Володин.Депутат сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые.Закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, был принят Госдумой в окончательном чтении 18 января. Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
https://ru.sputnik.md/20220118/rossia-pedofil-retsidivist-pozhiznennyy-srok-48115553.html
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в мире
В РФ вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
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Спикер Госдумы прокомментировал новый закон, который касается наказания за насилие в отношении детей.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik.
В Российской Федерации в силу вступил Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости
.
"Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу. Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал Володин.
Спикер подчеркнул, что по данной проблеме в законодательстве еще много пробелов, что требует продолжения работы.
"Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам", - добавил Володин.
Депутат сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые.
"Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве. О принятых решениях по этому вопросу буду вас информировать", - написал Володин.
Закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, был принят Госдумой в окончательном чтении 18 января. Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.