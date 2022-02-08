https://ru.sputnik.md/20220208/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-i-osadki-48682861.html
Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки
Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-08T07:00+0200
2022-02-08T07:00+0200
2022-02-08T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью временами слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега.Ветер северо-западный умеренный до сильного с порывами. В связи с этим объявлен "желтый код". Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от 0 до +2.В последующие дни также ожидается теплая погода: девятого февраля до +10. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыВ православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. Но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью временами слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер северо-западный умеренный до сильного с порывами. В связи с этим объявлен "желтый код".
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от 0 до +2.
В последующие дни также ожидается теплая погода: девятого февраля до +10. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
В православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. Но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.