Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220208/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-i-osadki-48682861.html
Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки
Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-08T07:00+0200
2022-02-08T07:00+0200
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34122218_0:146:3073:1874_1920x0_80_0_0_f728d1e42d605cc07bc736aa53cdabf0.jpg
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью временами слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега.Ветер северо-западный умеренный до сильного с порывами. В связи с этим объявлен "желтый код". Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от 0 до +2.В последующие дни также ожидается теплая погода: девятого февраля до +10. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыВ православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. Но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34122218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee420f365ff12a7d6c27e5bbbe326443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: тепло и осадки

07:00 08.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausКошка
Кошка - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью временами слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер северо-западный умеренный до сильного с порывами. В связи с этим объявлен "желтый код".
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от 0 до +2.
В последующие дни также ожидается теплая погода: девятого февраля до +10. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.

Праздники и народные приметы

В православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
В народном календаре это довольно таинственная дата. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых, и посещают свои дома. Но только в том случае, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души усопших.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский