https://ru.sputnik.md/20220208/smeshnie-nelepie-zabavnie-kadri-olimpiada-pekin-48700392.html

Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине

Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине

Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть

2022-02-08T15:51+0200

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олимпиада

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В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть. Напряжение, радость, ликование, разочарование, обида и даже любовь - все это можно увидеть на кадрах в фотоподборке от Sputnik Молдова.

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фото, фото, пекин, олимпиада