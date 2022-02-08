https://ru.sputnik.md/20220208/smeshnie-nelepie-zabavnie-kadri-olimpiada-pekin-48700392.html
Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине
Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине
Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть
2022-02-08T15:51+0200
2022-02-08T15:51+0200
2022-02-08T15:55+0200
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В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть. Напряжение, радость, ликование, разочарование, обида и даже любовь - все это можно увидеть на кадрах в фотоподборке от Sputnik Молдова.
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фото, фото, пекин, олимпиада
Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине 15:51 08.02.2022 (обновлено: 15:55 08.02.2022) Подписаться на
Олимпиада - это не только целеустремленность, сосредоточенность и уверенность в себе, это и невероятные эмоции спортсменов.
В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть. Напряжение, радость, ликование, разочарование, обида и даже любовь - все это можно увидеть на кадрах в фотоподборке от
Sputnik Молдова
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Венгерский шортрекист Шаолинь Шандор Лю на ОИ в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк Михо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Михо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Хоккеистка сборной США во время матча на ОИ в Пекине.
Конькобежцы сборной Польши на ОИ в Пекине.
© REUTERS / Susana Vera
Доктор Дин Хунтао посылает своей девушке воздушный поцелуй через стеклянные экраны на ОИ в Пекине.
Доктор Дин Хунтао посылает своей девушке воздушный поцелуй через стеклянные экраны на ОИ в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк Цзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Цзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Французский фигурист Кевин Эймос во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
Падение американского спортсмена Райана Пивиротто и итальянского спортсмена Пьетро Сигеля во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Падение американского спортсмена Райана Пивиротто и итальянского спортсмена Пьетро Сигеля во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
© AFP 2021 / Daniel Mihailescu
Американская скелетонистка Кэти Юлендер во время выступления на зимней Олимпиаде в Пекине.
Американская скелетонистка Кэти Юлендер во время выступления на зимней Олимпиаде в Пекине.
© AFP 2021 / Wang Zhao
Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синьюй во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синьюй во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Grigory Sysoyev / Перейти в фотобанк Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Лыжные гонки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк Сотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Сотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© REUTERS / Phil Noble
Ирен Схоутен из Нидерландов после победы в гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ирен Схоутен из Нидерландов после победы в гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ромед Бауманн из Германии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Николас Тиммингс из Австралии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ханна Прок из Австрии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.