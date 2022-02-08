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Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине
Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине
Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть
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В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть. Напряжение, радость, ликование, разочарование, обида и даже любовь - все это можно увидеть на кадрах в фотоподборке от Sputnik Молдова.
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Смешные, нелепые и забавные моменты первых дней зимней Олимпиады в Пекине

15:51 08.02.2022 (обновлено: 15:55 08.02.2022)
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Олимпиада - это не только целеустремленность, сосредоточенность и уверенность в себе, это и невероятные эмоции спортсменов.
В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. Борьба за медали сопровождается порою неожиданными эмоциями, которые спортсмены не в силах скрыть. Напряжение, радость, ликование, разочарование, обида и даже любовь - все это можно увидеть на кадрах в фотоподборке от Sputnik Молдова.
© REUTERS / Toby Melville

Венгерский шортрекист Шаолинь Шандор Лю на ОИ в Пекине.

Венгерский шортрекист Шаолинь Шандор Лю на ОИ в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Toby Melville

Венгерский шортрекист Шаолинь Шандор Лю на ОИ в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкДаниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Alexander Vilf
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Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМихо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Михо Такаги (Япония) на церемонии награждения ОИ в Пекине - Sputnik Молдова
3/18
© Sputnik / Alexey Filippov
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Михо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
© REUTERS / Jonathan Ernst

Хоккеистка сборной США во время матча на ОИ в Пекине.

Хоккеистка сборной США во время матча на ОИ в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Хоккеистка сборной США во время матча на ОИ в Пекине.

© REUTERS / Susana Vera

Конькобежцы сборной Польши на ОИ в Пекине.

Конькобежцы сборной Польши на ОИ в Пекине. - Sputnik Молдова
5/18
© REUTERS / Susana Vera

Конькобежцы сборной Польши на ОИ в Пекине.

© REUTERS / Susana Vera

Доктор Дин Хунтао посылает своей девушке воздушный поцелуй через стеклянные экраны на ОИ в Пекине.

Доктор Дин Хунтао посылает своей девушке воздушный поцелуй через стеклянные экраны на ОИ в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Susana Vera

Доктор Дин Хунтао посылает своей девушке воздушный поцелуй через стеклянные экраны на ОИ в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкЦзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Китайский спортсмен Цзинь Боян выступает на командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Молдова
7/18
© Sputnik / Alexander Vilf
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Цзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Французский фигурист Кевин Эймос во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Французский фигурист Кевин Эймос во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Французский фигурист Кевин Эймос во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Падение американского спортсмена Райана Пивиротто и итальянского спортсмена Пьетро Сигеля во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Падение американского спортсмена Райана Пивиротто и итальянского спортсмена Пьетро Сигеля во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. - Sputnik Молдова
9/18
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Падение американского спортсмена Райана Пивиротто и итальянского спортсмена Пьетро Сигеля во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

© AFP 2021 / Daniel Mihailescu

Американская скелетонистка Кэти Юлендер во время выступления на зимней Олимпиаде в Пекине.

Американская скелетонистка Кэти Юлендер во время выступления на зимней Олимпиаде в Пекине. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Daniel Mihailescu

Американская скелетонистка Кэти Юлендер во время выступления на зимней Олимпиаде в Пекине.

© AFP 2021 / Wang Zhao

Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синьюй во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синьюй во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. - Sputnik Молдова
11/18
© AFP 2021 / Wang Zhao

Китайские фигуристы Ван Шиюэ и Лю Синьюй во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

© Sputnik / Grigory Sysoyev / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены Софья Просвирнова и Семен Елистратов на соревнованиях по шорт-треку зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Молдова
12/18
© Sputnik / Grigory Sysoyev
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Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Marko Djurica

Лыжные гонки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Лыжные гонки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Marko Djurica

Лыжные гонки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Перейти в фотобанкСотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Сотрудник технической службы на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 - Sputnik Молдова
14/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Сотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© REUTERS / Phil Noble

Ирен Схоутен из Нидерландов после победы в гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ирен Схоутен из Нидерландов после победы в гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
15/18
© REUTERS / Phil Noble

Ирен Схоутен из Нидерландов после победы в гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

© REUTERS / Wolfgang Rattay

Ромед Бауманн из Германии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ромед Бауманн из Германии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
16/18
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Ромед Бауманн из Германии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

© REUTERS / Edgar Su

Николас Тиммингс из Австралии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Николас Тиммингс из Австралии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
17/18
© REUTERS / Edgar Su

Николас Тиммингс из Австралии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

© REUTERS / Thomas Peter

Ханна Прок из Австрии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ханна Прок из Австрии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Thomas Peter

Ханна Прок из Австрии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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