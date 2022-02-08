https://ru.sputnik.md/20220208/ssha-popali-v-zavisimost-ot-rossii-48695743.html

США попали в зависимость от России

США попали в зависимость от России

По результатам января объем поставок дизельного топлива российского производства в Соединенные Штаты установил трехлетний рекорд

2022-02-08T14:00+0200

2022-02-08T14:00+0200

2022-02-08T14:00+0200

колумнистика

сша

россия

зависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/08/48693847_0:183:2050:1336_1920x0_80_0_0_09a4c6a71ec0bc3e4e7d38253ddb9a1e.jpg

За океаном происходят события, не очень приятные для западной пропаганды. Стало известно, что по результатам января объем поставок дизельного топлива российского производства в Соединенные Штаты установил трехлетний рекорд.Профильные издания со ссылками на собственные источники утверждают, что импорт российского топлива превысил полтора миллиона баррелей. Подобная ситуация на фоне продолжающегося пике двусторонних отношений, связанных с якобы готовящимся вторжением войск Российской Федерации на Украину, выглядит, мягко говоря, парадоксальной. Но только на первый взгляд.По данным трекингового сервиса Vortexa, прямо в эту минуту в сторону Восточного побережья США движутся несколько танкеров с российским дизелем. Именно там в настоящий момент наблюдается острая нехватка этого вида топлива, а случилось это в результате целого ряда факторов средней степени внезапности.На Восточном побережье Штатов из-за холодной зимы наблюдается скачок спроса за дизель — самый крупный начиная с 2018 года, при этом собственные нефтеперерабатывающие предприятия с задачей обеспечения внутренних потребностей не справляются.Началось все с остановки крупного завода Marathon Petroleum, расположенного в штате Техас. Местный нефтеперерабатывающий комплекс был вынужден резко сократить производство в связи с острым дефицитом электроэнергии, который, в свою очередь, случился из-за сильных холодов и скачкообразного роста потребления населением. Описываемые события происходят в том самом Техасе, откуда ровно год назад потоком шли видео замерзших причудливыми фигурами фонтанов из труб систем водоснабжения и канализации и местных жителей, греющихся всеми доступными способами. Для понимания масштабов: Marathon Petroleum перерабатывал немногим менее 600 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки, то есть провал в системе поставок электроэнергии по цепочке потянул обрушение других крупных отраслей производства.На этом неприятности не закончились. Если техасские нефтяники ушли в отпуск по причине природного форс-мажора, то их коллеги на Восточном побережье — исключительно ввиду рыночной конъюнктуры. На последних американских торгах нефть марки West Texas Intermediate перевалила отметку в 92 доллара за бочку, что тоже является рекордом, но уже с 2014 года. Подобный ценовой потолок до минимума снижает рентабельность переработки нефти и производства вторичных продуктов, попутно повышая стоимость последних, поэтому нефтяникам проще и выгоднее закрыться на некоторое время, чем работать, наращивая собственные убытки и недовольство граждан, вынужденных покупать топливо по непривычно высоким ценам.Дополнительным кризисным фактором выступило и резкое падение поставок нефти с севера, из Канады. Там еще год назад на волне пандемии остановили свою работу несколько местных НПЗ, и работа их до сих пор не восстановлена.Фактически сложилась парадоксальная ситуация, когда американская нефтяная промышленность угодила в собственную западню, старательно сооружаемую в целях повышения стоимости нефти. При этих условиях американцам выгоднее покупать российское топливо и везти его через океан, чем производить самим.Однако здесь стоит обойтись без шапкозакидательских настроений.Текущие поставки в объеме полутора миллионов баррелей — это мало. По данным Energy Information Administration, Соединенные Штаты в 2020 году израсходовали на различные нужды 44 миллиарда галлонов дизеля, что составляет около одного миллиарда баррелей. То есть объем российского топлива, входящего на местный рынок, очень скромный. При этом та же статистика сообщает, что дизель является самым популярным топливом Америки, на его долю приходится около 77 процентов потребления среди прочих видов дистиллятного топлива.Происходящее, конечно, никакой не крах и не массовая интервенция российских энергоносителей на американские внутренние рынки, однако ситуация максимально наглядно показывает сразу несколько фактов. Во-первых, что даже такая страна, как Соединенные Штаты, с чрезвычайно развитой собственной профильной индустрией, может провалить задачи по закрытию внутреннего спроса — и для этого достаточно тандема из холодной погоды и пляски биржевых индексов. А во-вторых, что российские энергоресурсы оказываются выгодны и востребованы не только в близкой и привычной Европе, но даже за океаном.Ну и, конечно, особняком стоит тот замечательный факт, что политика Вашингтона совершенно спокойно сочетает нагнетание военной истерии в Европе, призывы к последней решительно отказаться от энергетического сотрудничества с Россией и закупки этих самых российских ресурсов для обеспечения собственных нужд. Если переиначить старый анекдот, российский дизель, идущий в порт Гамбурга и порт Балтимора, это две большие разницы.На этом фоне совсем уж издевкой для Евросоюза выглядят угрозы США ввести пакетные санкции, включая таковые против "Северного потока — 2", просто так, даже вне привязки к якобы готовящемуся вторжению на Украину. Только слепой не видит однобокости американской внешней политики, когда во имя обеспечения собственных интересов Вашингтон готов пренебречь аналогичными потребностями своих стратегических партнеров в Старом Свете. Принято считать, что Америка чуть ли не диктует Брюсселю, как строить его отношения с Москвой. Однако события последнего года, когда Германия упорно идет против течения в вопросе запуска газопровода, а Австрия прямо заявляет, что никакие действия России не приведут к отказу Вены от своей доли в поставках газа, показывают, что среди западных друзей далеко нет того показного единства.И небольшой в масштабах США груз дизеля может стать очередной капелькой, что еще немного подточит и так не самые безоблачные отношения наших западных партнеров.

https://ru.sputnik.md/20220114/ssha-vozglavili-antiekologicheskuyu-gonku-48021093.html

https://ru.sputnik.md/20211214/rumynskie-partizany-zapasy-topliva-pentagon-47228312.html

https://ru.sputnik.md/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-46323569.html

сша

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

колумнистика, сша, россия, зависимость