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https://ru.sputnik.md/20220208/transportnaya-blokada-gagauzia-reys-net-48707158.html
Транспортная блокада: в Гагаузии говорят опаздывающим на работу "рейсов нет"
Транспортная блокада: в Гагаузии говорят опаздывающим на работу "рейсов нет"
В Гагаузии около 95% междугородних рейсов отменены
2022-02-08T15:26+0200
2022-02-08T16:09+0200
общество
гагаузия
транспортный коллапс
рейсы
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КОМРАТ, 8 фев - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии около 95% междугородних рейсов отменены. Транспортный коллапс продлится еще один день, говорят на автостанции Комрата.По словам ее директора Владимира Чебана, во второй день протестов "транспортные агенты солидарны и на работу не выехали"."Пригородные рейсы не работают. Мы рассчитывали, что некоторые транспортные агенты выйдут на рейсы, чтобы привезти людей на работу и вечером привезти их домой. Но они не выехали. Пассажиры, как мы видим, добираются на попутках. Люди звонят, интересуются, мы им отвечаем, что рейсов пока нет", - сказал Владимир Чебан.Этим днем выехали на маршруты только перевозчики из Приднестровья ("Бендеры-Кагул" и "Тирасполь-Копчак"), рейсы "Чадыр-Лунга-Тирасполь", "Бессарабка-Кагул", "Измаил-Кишинев" и "Кишинев-Измаил".Ранее в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) заявили, что в Молдове приостановили работу более 90% автобусов, осуществляющих межрайонные и межгородские перевозки пассажиров.Накануне на вокзалах в Кишиневе и других городах, включая Комрат, Чадыр-Лунгу и Вулканешты, было пусто. Водители протестуют против высоких цен на топливо, а также нежелания Министерства инфраструктуры и регионального развития идти на компромисс с транспортниками.
https://ru.sputnik.md/20220208/transportniki-moldova-spisok-trebovaniy-48706066.html
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гагаузия, транспортный коллапс, рейсы

Транспортная блокада: в Гагаузии говорят опаздывающим на работу "рейсов нет"

15:26 08.02.2022 (обновлено: 16:09 08.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalНа автостанции Комрата пусто и во второй день протестов транспортников
На автостанции Комрата пусто и во второй день протестов транспортников - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Maxim Topal
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Перевозчики не намерены отступать и требуют от правительства повернуться лицом к предпринимателям, работающим в сфере транспорта.
КОМРАТ, 8 фев - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии около 95% междугородних рейсов отменены. Транспортный коллапс продлится еще один день, говорят на автостанции Комрата.
По словам ее директора Владимира Чебана, во второй день протестов "транспортные агенты солидарны и на работу не выехали".
"Пригородные рейсы не работают. Мы рассчитывали, что некоторые транспортные агенты выйдут на рейсы, чтобы привезти людей на работу и вечером привезти их домой. Но они не выехали. Пассажиры, как мы видим, добираются на попутках. Люди звонят, интересуются, мы им отвечаем, что рейсов пока нет", - сказал Владимир Чебан.
© Sputnik / Maxim TopalДиректор автостанции Комрат рассказал о протестах перевозчиков
Директор автостанции Комрат рассказал о протестах перевозчиков - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
Директор автостанции Комрат рассказал о протестах перевозчиков
© Sputnik / Maxim Topal
Этим днем выехали на маршруты только перевозчики из Приднестровья ("Бендеры-Кагул" и "Тирасполь-Копчак"), рейсы "Чадыр-Лунга-Тирасполь", "Бессарабка-Кагул", "Измаил-Кишинев" и "Кишинев-Измаил".
Ранее в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) заявили, что в Молдове приостановили работу более 90% автобусов, осуществляющих межрайонные и межгородские перевозки пассажиров.
Накануне на вокзалах в Кишиневе и других городах, включая Комрат, Чадыр-Лунгу и Вулканешты, было пусто. Водители протестуют против высоких цен на топливо, а также нежелания Министерства инфраструктуры и регионального развития идти на компромисс с транспортниками.
Protest transportatori, 09 octombrie 2019 - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
Общество
Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству
15:09
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