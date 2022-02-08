https://ru.sputnik.md/20220208/transportniki-moldova-spisok-trebovaniy-48706066.html

Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству

Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству

Требующие пересмотра тарифа на проезд в Молдове перевозчики опубликовали полный список своих требований, выдвинутых властям.

2022-02-08T15:09+0200

2022-02-08T15:09+0200

2022-02-08T15:37+0200

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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития проведут встречу с протестующими транспортниками в четверг, 10 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA). Ранее молдавские перевозчики объявили, что не будут выходить на работу с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.Транспортники напомнили, при каких условиях продолжат работу: Как отметили транспортники, за прошедшие дни они провели множество встреч с представителями властей и получили некоторые обещания относительно решения проблем перевозчиков. Однако, как считают транспортники, министерство запаздывает с принятием решений.В заключение в ассоциации выразили надежду, что в министерстве поймут ситуацию перевозчиков и примут необходимые решения.

https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html

https://ru.sputnik.md/20220207/poputki-transportniki-bastuyut-neudobstva-48670818.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, транспортники, перевозчики