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Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству
Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству
Требующие пересмотра тарифа на проезд в Молдове перевозчики опубликовали полный список своих требований, выдвинутых властям.
2022-02-08T15:09+0200
2022-02-08T15:37+0200
общество
в молдове
молдова
транспортники
перевозчики
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития проведут встречу с протестующими транспортниками в четверг, 10 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA). Ранее молдавские перевозчики объявили, что не будут выходить на работу с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.Транспортники напомнили, при каких условиях продолжат работу: Как отметили транспортники, за прошедшие дни они провели множество встреч с представителями властей и получили некоторые обещания относительно решения проблем перевозчиков. Однако, как считают транспортники, министерство запаздывает с принятием решений.В заключение в ассоциации выразили надежду, что в министерстве поймут ситуацию перевозчиков и примут необходимые решения.
https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html
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в молдове, молдова, транспортники, перевозчики

Транспортники Молдовы озвучили полный список требований к министерству

15:09 08.02.2022 (обновлено: 15:37 08.02.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariProtest transportatori, 09 octombrie 2019
Protest transportatori, 09 octombrie 2019 - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Перевозчики опубликовали список своих требований накануне встречи с представителями профильного министерства.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития проведут встречу с протестующими транспортниками в четверг, 10 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA).
Ранее молдавские перевозчики объявили, что не будут выходить на работу с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.

Транспортники напомнили, при каких условиях продолжат работу:

рассмотрение в ближайший период возможности возврата акцизов (от объема потребленного дизельного топлива) перевозчикам, выполняющим регулярные рейсы, с возможностью применения данного механизма с марта 2022 года;
минимальный тариф - 80 банов за километр для нижней категории комфорта;
возможность применения тарифа в 80 банов, без необходимости получения разрешительных документов/заключений/соглашений/решений местных советов;
любое участие местных государственных органов в принятии решения о тарифе может иметь место только для тарифов, превышающих 80 банов за километр, и только после изменения правовых норм, которые бы это позволяли (сейчас такая процедура незаконна);
утверждение тарифа на автобусные перевозки, который в среднем не может превышать 7%;
вернуть деятельность ANTA в правовое поле, защитить законных перевозчиков и принять реальные и эффективные меры против незаконной транспортной деятельности;
исключение необходимости наличия классификационного аттестата на транспортные средства, работающие в категории низкого комфорта, с продлением срока действия аттестата повышенной категории комфортности до трех лет.
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Как отметили транспортники, за прошедшие дни они провели множество встреч с представителями властей и получили некоторые обещания относительно решения проблем перевозчиков. Однако, как считают транспортники, министерство запаздывает с принятием решений.

"Если полный возврат акцизного сбора и нулевой ставки НДС применят с 1 января 2022 года, то тариф можно будет сохранить в текущем размере как минимум на год," - отметили в APOTA.

В заключение в ассоциации выразили надежду, что в министерстве поймут ситуацию перевозчиков и примут необходимые решения.
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