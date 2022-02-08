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https://ru.sputnik.md/20220208/violetta-ivanova-vremenno-osvobodyat-iz-pod-arest-48704932.html
Экс-депутата Виолетту Иванову временно освободят из-под ареста
Экс-депутата Виолетту Иванову временно освободят из-под ареста
Экс-депутат получила официальное разрешение
2022-02-08T14:26+0200
2022-02-08T14:43+0200
общество
в молдове
молдова
виолетта иванова
арест
освобождение
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КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Запрос экс-депутата Виолетты Ивановой на временное освобождение из-под ареста был одобрен прокурором дела. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Запрос на освобождение был подан в связи со смертью матери Ивановой, о чем сообщили в Партии "Шор" в понедельник, 7 февраля. Уточняется, что на похороны экс-депутат сможет пойти в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного центра. Напомним, Виолетта Иванова находится под арестом на 20 дней с пятницы, 4 февраля. Она проходит подозреваемой по делу о незаконном обогащении. Иванову задержали 2 февраля после проведенных обысков у 13 депутатов. Были помещены под арест и другие четыре задержанных экс-депутата. По 30 дней под арестом проведут Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный.
https://ru.sputnik.md/20220204/vse-pyat-eks-deputatov-pod-arestom-komu-skolko-dali-48612652.html
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в молдове, молдова, виолетта иванова, арест, освобождение

Экс-депутата Виолетту Иванову временно освободят из-под ареста

14:26 08.02.2022 (обновлено: 14:43 08.02.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenarăЗаседание парламента 16 апреля 2021
Заседание парламента 16 апреля 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
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Все материалы
Экс-депутат получила официальное разрешение.
КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Запрос экс-депутата Виолетты Ивановой на временное освобождение из-под ареста был одобрен прокурором дела. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
Запрос на освобождение был подан в связи со смертью матери Ивановой, о чем сообщили в Партии "Шор" в понедельник, 7 февраля.
"Прокурор дал указ разрешить Виолетте Ивановой присутствовать на похоронах ее матери", - отметила Керпек.
Уточняется, что на похороны экс-депутат сможет пойти в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного центра.
Напомним, Виолетта Иванова находится под арестом на 20 дней с пятницы, 4 февраля. Она проходит подозреваемой по делу о незаконном обогащении.
Иванову задержали 2 февраля после проведенных обысков у 13 депутатов.
Были помещены под арест и другие четыре задержанных экс-депутата. По 30 дней под арестом проведут Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников и Анатолий Загородный.
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