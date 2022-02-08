https://ru.sputnik.md/20220208/vlasti-kishineva-otremontirovali-kryshu-48715537.html
Власти Кишинева отремонтировали крышу в пострадавшем от пожара доме
Власти Кишинева отремонтировали крышу в пострадавшем от пожара доме
Мансарду сгоревшего дома городские власти восстанавливать не стали. Ее жильцы получили денежные компенсации.
2022-02-08T19:02+0200
2022-02-08T19:02+0200
2022-02-08T19:02+0200
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мэрия кишинева
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Кровля многоквартирного дома по улице Иона Пеливана 17/3, где в октябре 2021 года произошел пожар, была полностью восстановлена. Об этом в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.По словам градоначальника, сгоревшую мансарду столичные власти восстанавливать не стали, а 20 семей, чьи квартиры пострадали при пожаре, получили деньги от примэрии Кишинева, чтобы иметь возможность купить жилье.Также столичные власти выделили семьям, проживающим в квартирах на нижних этажах, средства в соответствии с ущербом, который оценивала специальная комиссия.Всего из резервного фонда мэрии на компенсации жильцам было выделено около 12 миллионов леев.На возведение новой крыши было потрачено около 3,9 миллиона леев.По словам мэра Кишинева, примэрия впервые оказала помощь всем семьям в таком объеме.Со дня пожара и до распределения финансовых средств для семей, оставшихся без квартир в результате пожара, были выделены временные жилые помещения.Напомним, огонь в многоэтажке, расположенной на улице И. Пеливана, 17/3, вспыхнул 23 октября днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, затем пожар распространился по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
https://ru.sputnik.md/20211105/vlasti-kishineva-kompensiruyut-sgorevshikh-kvartir-na-ulitse-pelivan-46189741.html
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пожар, мэрия кишинева, в молдове, кишинев
Власти Кишинева отремонтировали крышу в пострадавшем от пожара доме
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Кишиневские власти выдали денежные компенсации семьям, пострадавшим при пожаре в доме на улице Иона Пеливана, мансарду восстанавливать не стали.
КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Кровля многоквартирного дома по улице Иона Пеливана 17/3, где в октябре 2021 года произошел пожар, была полностью восстановлена. Об этом в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
По словам градоначальника, сгоревшую мансарду столичные власти восстанавливать не стали, а 20 семей, чьи квартиры пострадали при пожаре, получили деньги от примэрии Кишинева, чтобы иметь возможность купить жилье.
"В общей сложности 90 семей получили материальную помощь от примэрии Кишинева для возмещения ущерба, причиненного пожаром. Каждой из 20 семей, живших в мансарде, выделено по 9000 леев за 1 м2 жилья и 50 тысяч леев на дополнительные расходы", — сообщил мэр.
Также столичные власти выделили семьям, проживающим в квартирах на нижних этажах, средства в соответствии с ущербом, который оценивала специальная комиссия.
Всего из резервного фонда мэрии на компенсации жильцам было выделено около 12 миллионов леев.
На возведение новой крыши было потрачено около 3,9 миллиона леев.
По словам мэра Кишинева, примэрия впервые оказала помощь всем семьям в таком объеме.
Со дня пожара и до распределения финансовых средств для семей, оставшихся без квартир в результате пожара, были выделены временные жилые помещения.
Напомним, огонь в многоэтажке, расположенной на улице И. Пеливана, 17/3, вспыхнул 23 октября днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, затем пожар распространился по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.