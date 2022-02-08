https://ru.sputnik.md/20220208/vlasti-kishineva-otremontirovali-kryshu-48715537.html

Власти Кишинева отремонтировали крышу в пострадавшем от пожара доме

Власти Кишинева отремонтировали крышу в пострадавшем от пожара доме

Мансарду сгоревшего дома городские власти восстанавливать не стали. Ее жильцы получили денежные компенсации.

2022-02-08T19:02+0200

2022-02-08T19:02+0200

2022-02-08T19:02+0200

пожар

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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Кровля многоквартирного дома по улице Иона Пеливана 17/3, где в октябре 2021 года произошел пожар, была полностью восстановлена. Об этом в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.По словам градоначальника, сгоревшую мансарду столичные власти восстанавливать не стали, а 20 семей, чьи квартиры пострадали при пожаре, получили деньги от примэрии Кишинева, чтобы иметь возможность купить жилье.Также столичные власти выделили семьям, проживающим в квартирах на нижних этажах, средства в соответствии с ущербом, который оценивала специальная комиссия.Всего из резервного фонда мэрии на компенсации жильцам было выделено около 12 миллионов леев.На возведение новой крыши было потрачено около 3,9 миллиона леев.По словам мэра Кишинева, примэрия впервые оказала помощь всем семьям в таком объеме.Со дня пожара и до распределения финансовых средств для семей, оставшихся без квартир в результате пожара, были выделены временные жилые помещения.Напомним, огонь в многоэтажке, расположенной на улице И. Пеливана, 17/3, вспыхнул 23 октября днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, затем пожар распространился по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.

https://ru.sputnik.md/20211105/vlasti-kishineva-kompensiruyut-sgorevshikh-kvartir-na-ulitse-pelivan-46189741.html

кишинев

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2022

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пожар, мэрия кишинева, в молдове, кишинев